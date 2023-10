Ostrzegają Polaków. Chodzi o przesyłki kurierskie

CSIRT, czyli zespół działający przy Komisji Nadzoru Finansowego ponownie bije na alarm. W sieci pojawia się coraz więcej fałszywych stron podszywających się pod znane firmy kurierskie. Ofiarami mogą paść klienci UPS, DHL, Poczty Polskiej czy DPD.

Populacja cyberprzestępców rośnie, jak grzyby po deszczu. Internet potrafi być bardzo niebezpiecznym miejscem dla osób, które nie zachowują pewnego stopnia ostrożności. Oszuści tworzą każdego dnia tysiące nowych fałszywych stron. Tym razem sprawdzono witryny podające się za znane i działające w Polsce firmy kurierskie.

Klienci Poczty Polskiej, DHL i DPD na celowniku oszustów

CSIRT KNF ostrzega przed fałszywymi stronami podszywającymi się pod znane instytucje. Nierzadko są to przedsiębiorstwa finansowe lub organizacje rządowe. Tym razem celem oszustów są klienci najbardziej znanych firm kurierskich w Polsce. Mowa tu o takich podmiotach jak DHL, UPS, DPD i Poczta Polska.

⚠️ Uwaga na fałszywe strony znanych firm kurierskich tworzone przez cyberprzestępców! 🚫💻



📊 W poniższej grafice prezentujemy przykłady niebezpiecznych domen wykorzystywanych przez oszustów.



Bądźcie ostrożni i pamiętajcie o dokładnej weryfikacji adresu strony internetowej,… pic.twitter.com/KVp0RuHlLV — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) October 27, 2023

Oszuści tworzą witryny bliźniaczo podobne do oryginałów i zręcznie umieszczają je pod adresem, który bez znajomości oryginalnego, mógłby uchodzić za autentyczny. Przykładowo adres DHL to dhl.com, tymczasem oszuści czyhają pod witryną dhl-login.net. Na stronach podanych przez CSIRT znajdują się formularze do wypełnienia danymi osobowymi oraz tymi z karty płatniczej. W ten sposób oszuści pozyskują dane nieświadomych internautów.

