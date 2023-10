Pojawił się nowy procesor z serii Raptor Lake Refresh

Seria procesorów Intel Raptor Lake Refresh to nie tylko jednostki desktopowe. Najnowszy wyciek sugeruje, że wkrótce zadebiutują też układy do laptopów.

Wygląda na to, że Intel szykuje procesory Raptor Lake Refresh także w wersji do laptopów. Do sieci wyciekły wyniki testów układu Intel Core i7-14700HX, który został przetestowany w PugetBench.

Intel Core i7-14700HX

Procesory Intel Raptor Lake w wersji mobilnej zadebiutowały w styczniu tego roku, więc tak szybkie odświeżenie wydaje się trochę przedwczesne. Pomimo tego w bazie programu PugetBench pojawiły się wyniki wydajności modelu Core i7-14700HX. To sugeruje, że premiera mobilnych wersji Raptor Lake Refresh jest bliższa, niż myśleliśmy.

Co prawda test nie ujawnia specyfikacji układu, ale prawdopodobnie możemy się spodziewać podobnego ulepszenia, jak w przypadku procesora desktopowego. Jeśli tak, to Core i7-14700HX powinien oferować 20 rdzeni w konfiguracji 8P+8E z obsługą 28 wątków.

Jeśli chodzi o wydajność, to jest ona dużo niższa niż w modelu Core i7-13700HX, więc zapewne mamy do czynienia z wczesną wersją inżynieryjną. Nowy układ uzyskał zaledwie 847 punktów, gdzie jego poprzednik osiąga poziom aż 1291 punktów.

Zobacz: Lenovo chce sztucznej inteligencji dla wszystkich

Zobacz: Te same modele GeForce RTX 40 Super mogą używać różnych rdzeni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Tom's Hardware