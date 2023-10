Sonos odpala październikowe promocje. Zaoszczędzisz nawet 2040 zł

27 października startują jesienne promocje Sonos. Przez cały weekend zestawy głośników tej marki można kupić taniej nawet o 1800 zł.

Do tego, by cieszyć się multimedialną rozrywką na jak najwyższym poziomie, trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Do oglądania filmów czy grania na konsoli przyda się duży ekran oraz mocne głośniki. Te ostatnie znajdziemy między innymi w ofercie marki Sonos, która przygotowała specjalne, weekendowe promocje na październik. Można dzięki temu uniknąć przedświątecznej, zakupowej gorączki, oszczędzając na zestawach kina domowego nawet 20%.

Oferowane są między innymi następujące zestawy:

Ray + Sub Mini za 2988 zł (taniej o 800 zł),

(taniej o 800 zł), Beam + Sub Mini za 3988 zł (taniej o 1000 zł0,

(taniej o 1000 zł0, zestaw premium z Arc + Sub za 7098 zł (taniej o 1800 zł),

(taniej o 1800 zł), Beam + 2x Era 100 + Sub Mini za 6561 zł (taniej o 1135 zł),

(taniej o 1135 zł), zestaw premium Arc + 2x Era 100 + Sub za 9661 zł (taniej o 1935 zł),

(taniej o 1935 zł), zestaw premium Arc + 2x Era 300 + Sub za 11656 zł (taniej o 2040 zł).

Taniej można kupić również głośniki One SL (za 699 zł zamiast 494 zł) oraz Move (za 1549 zł zamiast 2099 zł).

Promocja obowiązuje od 27 do 29 października 2023 roku i można z niej skorzystać na stronie sonos.com oraz w sklepach partnerskich marki.

Bezkonkurencyjna jakość dźwięku pozwoli w pełni zanurzyć się w świecie ulubionej gry lub serialu. Niezależnie od tego jakie będzie główne zastosowanie zestawu w domu – Święta z Sonos będą brzmiały lepiej. Głośniki objęte promocją można łączyć, aby stworzyć swój wymarzony zestaw kina domowego.

– chwali swoje produkty Sonos

Źródło zdjęć: Sonos, Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Sonos