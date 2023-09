Sonos Move 2 - przenośny głośnik premium w nowej odsłonie

Dwukrotnie dłuższy czas pracy niż w poprzedniku, transmisja dźwięku zarówno przez Bluetooth, jak i przez Wi-Fi, sterowanie głosem, wygodna stacja ładująca i odporność na wodę, a do tego elegancki design - w segmencie przenośnych głośników klasy premium Sonos Move 2 odhacza wszystkie wymagania.

Pierwszy Sonos Move okazał się wielkim sukcesem producenta - to najpopularniejszy głośnik przenośny segmentu premium na rynku. Inżynierowie nie próżnowali jednak i po modelu z 2019 roku przyszedł czas na drugą generację. Chyba największą zmianą jest podwojenie maksymalnego czasu pracy, który wynosi teraz aż 24 godziny. Co ważne, udało się to uzyskać bez zwiększenia masy urządzenia i z jednoczesnym zwiększeniem mocy zamontowanych w Move 2 głośników stereo.

Zupełnie nowa architektura akustyczna

Move 2 wyposażono w całkowicie odnowioną architekturę akustyczną, w tym podwójne głośniki wysokotonowe, które zapewniają realistyczny dźwięk stereo i wyraźne wokale, co pozwala poczuć emocjonalny ładunek występu na żywo. Precyzyjnie dostrojony głośnik niskotonowy zapewnia głębokie, dynamiczne basy, nawet podczas słuchania muzyki na zewnątrz.

Ulepszenia dotyczą też obudowy, gdzie dostajemy elementy sterujące analogiczne do tych zastosowanych serii Sonos Era, w tym nawet sprzętowy wyłącznik mikrofonów, dla osób nieufających asystentom głosowym (do wyboru Sonos Voice Control i Amazon Alexa). Łączność realizowana jest przez Bluetooth, jak i w domowej sieci Wi-Fi z użyciem aplikacji Sonos lub standardu Apple AirPlay 2. Tradycyjnie już dla Sonosów, istnieje możliwość zgrupowania dowolnej liczby głośników producenta w jeden, wielki system audio.

Obudowa jest wodoszczelna (IP56), odporna na upadki i ma wygodną wnękę służącą jako rączka ułatwiająca przenoszenie głośnika. Producentowi udało się zmniejszyć o przeszło 40% zużycie energii głośnika w trybie czuwania, a jego obudowa wykonana została z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Co jednak chyba najciekawsze, zastosowane w Move 2 akumulatory można wymienić - to nie głośnik na jeden sezon, to sprzęt na lata.

Nie tylko biały i czarny

Obok sonosowskich klasyków, czyli koloru białego i czarnego, tym razem głośnik dostępny jest też w kolorze oliwkowym, który ma wpisywać się w aktualne trendy wnętrzarskie. Urządzenie wycenione zostało na 2399 zł. Niebawem ruszamy z jego testami, jeśli macie jakieś pytania - sekcja komentarzy jest Wasza.

