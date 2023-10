Robisz 10 000 kroków dziennie? Naukowcy udowodnili, że to błąd

Naukowcy ustalili, ile kroków należy robić każdego dnia. Liczba zaskakuje.

Smartwatche, smartbandy i aplikacje do liczenia kroków w smartfonach przekonały nas, że codzienne spacery stanowią fundament zdrowego stylu życia. To prawda. Pytanie jednak, ile kroków trzeba dziennie wykonać, by przyniosły one efekt oczekiwany efekt?

Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Powszechnie przyjęło się, że każdego dnia należy wykonać 10 000 kroków. Liczba ta pojawia się regularnie w aplikacjach do monitorowania aktywności i mocno wyryła się w powszechnej świadomości. Problem w tym, że nie ma dla niej naukowych podstaw.

Wystarczy 8000 kroków, by żyć dłużej

Temat postanowili zbadać naukowcy z Uniwersytetu w Granadzie. Ustalili oni, że mityczne 10 000 kroków jest wartością mocno zawyżoną. Jak się okazuje, już 8000 kroków dziennie (ok. 6,4 km) ma zdecydowanie ograniczać ryzyko przedwczesnej śmierci. W odniesieniu do przeciwdziałania chorobom układu krążenia, większość korzyści pojawia się już przy 7000 krokach.

Naukowcom nie zaobserwowali żadnych istotnych różnic w kontekście optymalnej liczby kroków dla kobiet oraz mężczyzn. Jak się jednak okazuje, znaczenie ma tempo spaceru. Im szybszy krok, tym lepiej.

Oczywiście nie oznacza to, że nie możecie robić 10 000 kroków, jak do tej pory. Jeżeli jednak zależy Wam wyłącznie na korzyściach natury zdrowotnej, 7000 - 9000 kroków dziennie całkowicie wystarczy.

