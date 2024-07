Kupujesz w Lidlu? Od poniedziałku warto się trochę porozglądać

Lidl tym razem dopieszcza miłośników porządków. Odkurzacz renomowanej marki Zelmer będzie można nabyć w cenie 129 złotych już od najbliższego poniedziałku. Tylko w sklepach stacjonarnych.

Nie tylko w sobotę do Lidla przejść się warto, ale też można odwiedzić go w poniedziałek. Ba, nawet trzeba! Lidl przyszykował tym razem nie lada gratkę dla miłośników porządku domowego. Odkurzacz marki Zelmer w cenie 129 zł będzie dostępny w sklepach stacjonarnych Lidla już od 15 lipca. Warto się nim zainteresować, bo tak dobra oferta nieprędko się pojawi ponownie. Promocja trwa do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.

Zelmer Odkurzacz pionowy ZSVC111 600 W

długość przewodu sieciowego: 5 m

w zestawie ssawka szczelinowa

z filtrem HEPA

zbiornik na kurz o pojemności 800 ml

wydajna elektroszczotka

Warto skorzystać, jeśli akurat nosimy się z zamiarem zakupu tego typu sprzętu.

To nie koniec atrakcyjnych cen dla rzeczy z kategorii "porządki". Dla fanów czystości Lidl przygotował także bardzo praktycznego Mopa do podłogi z funkcją spryskiwania, w cenie 39,99 zł.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Lidl