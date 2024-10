Lidl odpala kolejny hit. Od jutra o 100 zł taniej z aplikacją

Lidl co chwila rusza z promocjami. Niektórych z nich nie warto jednak przegapić. To urządzenie ma aż 91 procent pozytywnych recenzji i relatywnie niską cenę. Od jutra w promocji o 100 złotych taniej.

Już od jutra w stacjonarnych sklepach Lidl będzie można zakupić odkurzacz piorący o 100 złotych taniej. Regularna cena odkurzacza to 499 złotych. Promocja trwa od 5 do 11 października lub do wyczerpania zapasów. Zostanie naliczona przy kasie, po okazaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus. To promocja, która jest jednak limitowana. Rabat obejmuje maksymalnie dwie sztuki produktu.

Ogarnia cię szał jesiennych porządków? Lidl ma dla ciebie świetne urządzenie w supercenie. Dzięki niemu posprzątasz nie tylko mieszkanie, ale także samochód.

PARKSIDE® Odkurzacz piorący do pracy na mokro i na sucho PWS 20 D3

Tryby czyszczenia: odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho

Moc ssania: 16 kPa

Siła ssania: 250 airwatów



Najważniejsze jednak - aż 91 % klientów Lidla poleca ten produkt.

Wystarczy kupić dobry środek piorący i jazda. Kanapa wyprana w pół godziny rano i widać jak wyciąga ten brud, a wieczorem już prawie całkiem sucha. Myślałem, że jeśli tak mocno zalałem ją wodą ze środkiem to będzie schła ze dwa dni a tu taka miła niespodzianka. Polecam! Na promocji to już w ogóle nie ma sobie równych w kategorii cena jakość.

Sprawdza się doskonale do czyszczenia dywaników podłogowych i tapicerki w samochodzie. Dodatkowo bardzo mocny odkurzacz, dzięki czemu idealnie nadaje się do sprzątania samochodów.

Opis:

Optymalny do prania powierzchni tekstylnych

Może być również używany jako odkurzacz na mokro i sucho

Oddzielny, wyjmowany zbiornik na wodę/środek czyszczący

Pojemność zbiornika: 20 l

Pojemność zbiornika na wodę/detergent: 4 l

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Lidl