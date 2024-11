Kupujesz w Lidlu? Nie wyrzucaj paragonu. Możesz tylko zyskać

Lidl ruszył ze świąteczną Lidloterią. Z tej okazji sieć rozda prezenty o łącznej wartości aż 1,5 mln zł.

Wszelkiego rodzaju firmy i sieci sklepów często organizują różnego rodzaju promocje z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nie inaczej jest w tym roku. Swoją Lidloterię organizuje między innymi Lidl, który rozda nagrody o łącznej wartości aż 1,5 mln zł.

Lidl rozdaje nagrody

Loteria Lidla, znana również jako Lidloteria, trwa we wszystkich sklepach sieci od 18 listopada i zakończy się 22 grudnia. To już trzeci raz, gdy sieć organizuje tego typu wydarzenie.

Co minutę do wygrania są elektroniczne karty na zakupy o wartości 20, 50 i 100 zł. Poza tym każdy klient, o ile spełni warunku promocji, będzie brał udział w codziennym losowaniu nagrody rzeczowej. Do wygrania są między innymi laptopy MacBook Air 15, termoroboty MC Smart, konsole do gier PlayStation 5 Slim lub projektory Samsung The Freestyle Gen. 2 z powerbankiem.

Karty podarunkowe na zakupy w Lidlu można wygrać co minutę każdego dnia trwania loterii, między 6:00:00 a 21:59:59, natomiast dodatkowe losowanie nagrody rzeczowej będzie odbywać się codziennie zgodnie z regulaminem.

- informuje Lidl.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w loterii? Przede wszystkim w okresie od 18 listopada do 22 grudnia zrobić zakupy w Lidlu za kwotę co najmniej 99 zł. Dotyczy to zarówno zakupów stacjonarnych, jak i online. Następnie należy zachować dowód zakupu i zarejestrować go na stronie lidloteria.pl.

