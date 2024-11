Pożądane urządzenie w Lidlu już dziś. Najniższa cena w historii

Promocja na największego konkurenta Thermomixa od zawsze budzi wiele emocji. W związku z nadchodzącym Black Friday, nie mogłoby być inaczej. Ten pożądany sprzęd AGD możemy już od dziś nabyć w rekordowo niskiej cenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

To już dziś! Od 25 listopada rusza wyprzedaż robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart w Lidlu. Promocja potrwa od 25 do 30 listopada lub do wyczerpania zapasów. Nazywany Lidlomixem, uchodzi za największego i zarazem dużo tańszego konkurenta Thermomixa. Lidl doskonale się przygotował do Black Friday i wypuścił to niesamowite urządzenie w rekordowo niskiej cenie. Podobno to najniższa cena w historii dyskontu.

To nie koniec niespodzianek. W okresie trwania promocji będziemy mogli nabyć Monsieur Cuisine Smart w limitowanej, czarnej wersji. Cena urządzenia to 1799 zł. To aż 700 złotych taniej od ceny regularnej. Termorobot jest dostępny w sklepach stacjonarnych i aby uzyskać niższą cenę, należy aktywować kupon w aplikacji. Rabat obowiązuje na max dwa urządzenia.

Lidlomix charakteryzuje się między innymi:

Wysokiej jakości 8-calowy kolorowym wyświetlaczem dotykowym

Posiada wszechstronne programy, w tym: gotowania na parze, smażenia, przypiekania, wolnego gotowania, czy też sous-vide

Ma także liczne funkcje: mieszania, ubijania, zgniatania, ważenia, rozdrabniania, podgrzewania i fermentacji.

Zawiera przepisy z filmikami instruktażowymi

Może być sterowany głosowo przy pomocy Asystenta Google

Zobacz: RTV Euro AGD wyprzedaje za 129 zł. Szkoda byłoby się spóźnić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Lidl