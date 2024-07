Biedronka pozamiatała. Thermomix ma kolejnego rywala, do tego rekordowo taniego

Co może sprawić, że codzienne gotowanie stanie się prawdziwą przyjemnością? Oczywiście, że nowy sprzęt. A nawet i dwa sprzęty. Biedronka wie co dobre i do zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dodaje czajnik gratis.

Gotowanie wcale nie musi być nudne

Wielofunkcyjne urządzenie typu Thermomix potrafi sprawić, że nawet najbardziej oporni, znajdą przyjemność w codziennym gotowaniu. Z tego typu urządzeniami i licznymi przepisami z pewnością nie można narzekać na nudę i brak inspiracji.

Biedronka Home na swojej stronie internetowej przygotowała atrakcyjną cenę tego konkurenta Thermomixa - 1490 złotych (regularna cena to 1649 złotych). Ale to nie koniec niespodzianek, przy zakupie tego urządzenia możesz dobrać czajnik za 1 złotówkę. Promocja trwa do 27 lipca.

WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE PERFECT MIX 2 MFC2506, Z WI-FI

Wielofunkcyjne urządzenie sprawi, że codzienne gotowanie stanie się prawdziwą przyjemnością, dla każdego kto zechce pichcić w kuchni. Dzięki wbudowanemu Wi-Fi model MFC2506 ma możliwość aktualizacji bazy przepisów przez Internet. Urządzenie ma aż 12-stopniową regulację prędkości. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziemy na stronie Biedronka Home.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Kopeć/ Telepolis.pl , Biedronka

Źródło tekstu: Biedronka Home