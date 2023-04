Biedronka z pieruńsko ciekawym sprzętem. Kupisz za grosze

W sklepach sieci biedronka już teraz można znaleźć ciekawy sprzęt, który rozkręci każdą imprezę. Chodzi o głośnik z mikrofonem stworzone z myślą o karaoke.

Biedronka co jakiś czas aktualizuje swoją ofertę i niejednokrotnie do czasowo ograniczonego asortymentu trafia różnego rodzaju elektronika. Tym razem nie jest inaczej i już dzisiaj w wybranych sklepach sieci można kupić głośnik do karaoke w stylu vintage.

Biedronka sprzedaje sprzęt do karaoke

Jak informuje Biedronka, "duży głośnik inspirowany urządzeniami minionego stulecia" jest już dostępny do kupienia dzisiaj w sklepach sieci. Chodzi tu o głośnik z mikrofonem marki Hykker, nadający się do organizowania karaoke. Urządzenie charakteryzuje się maksymalną mocą 15 W, więc powinino sprawdzić się zarówno w pomieszczeniu, jak i w plenerze.

Chociaż sam głośnik działa bezprzewodowo (zasięg do 10 metrów), tak mikrofon jest już połączony kablem. Istnieje jednak możliwość podpięcia urządzenia kablem AUX. Głośnik wyposażony jest również w wejście na kartę micro SD oraz USB do obsługi pamięci masowej.

Głośnik z mikrofonem marki Hykker można kupić w Biedronce już za 149 złotych.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń), Biedronka

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne