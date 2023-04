Bolt bez licencji w Polsce. Co dalej z przewoźnikiem?

Główny Inspektor Transportu Drogowego cofnął licencję firmie Bolt. Czy to oznacza, że przewoźnik nie będzie mógł świadczyć usług przewozu osób?

Bolt to obok Ubera jednej z najpopularniejszych przewoźników w Polsce, który stał się mocno konkurencją dla taksówek. Jednak przyszłość firmy maluje się w mało kolorowych barwach. Główny Inspektor Transportu Drogowego cofnął firmie licencję pośrednika na przewóz osób — donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Bolt bez licencji w Polsce

Licencja została cofnięta między innymi z powodu zlecania wykonywania przewozów firmom i przedsiębiorcom, którzy nie mieli do tego stosownych uprawnień. Jednak zarzutów było więcej i dotyczą one także niezgłaszanie pracowników do urzędów, niezgodne z prawem użytkowanie aplikacji do rozliczania przewozów czy też zatrudnianie kierowców w mniejszym wymiarze niż rzeczywiście pracują (np. na 1/16 etatu, gdzie jeżdżą całą dobę).

Firma odwołała się od decyzji GITD i sprawa rozpatrywana jest w kolejnej instancji. Sprawa powinna zostać rozpatrzona w ciągu kilkunastu dni.

Jedna z firm straciła uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób po trwającym od jesieni 2022 r. postępowaniu administracyjnym. Przedsiębiorca złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Sprawa jest w drugiej instancji

- komentuje rzeczniczka GITD Monika Niżniak.

Wycofanie licencji nie oznacza, że Bolt przestanie świadczyć w Polsce usługi. Firma latem 2022 roku utworzyła nowy podmiot Bolt Ride sp. z o.o., który działa równolegle do Bolt Services. Poza tym firma nie przyznaje się, że to właśnie im cofnięto licencję. Rzecznika Bolta w Polsce — Matryna Kurkowska — w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy odpowiedziała, że działają w naszym kraju na podstawie ważnej licencji.

