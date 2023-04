Intel szykuje ofensywę na rynku kart graficznych, a ja im kibicuję

Intel nie rezygnuje z rynku kart graficznych. Firma wierzy w swój produkt i szykuje mocną ofensywę.

Plotki o rezygnacji Intela z rynku dedykowanych kart graficznych okazały się nieprawdziwe. Niebiescy nie tylko nie zamierzają się wycofać, ale szykują też mocno ofensywę. Co prawda modele Intel Arc Alchemist są już raczej przegraną sprawą, przynajmniej w oczach użytkowników, ale plany firmy sięgają dużo dalej.

Intel z pokaźnym zamówieniem na GPU

Z Tajwanu docierają do nas informacje o dużym zamówieniu, które Intel złożył w TSMC. Co ważne, nie chodzi tylko o kolejną generację kart graficznych Intel Arc o nazwie Battlemage, ale też następne modele o nazwie Celestial. Z plotek wynika, że następne modele z architekturą Xe2 (Battlemage) trafią do sprzedaży w połowie 2024 roku, a karty z Xe3 (Celestial) w drugiej połowie 2026 roku. Mają one być produkowane z wykorzystaniem litografii 4 oraz 3 nm.

Intel podobno wyciągnął wnioski z premiery Intel Arc Alchemist i nie zamierza powtarzać tych samych błędów. Graficzny dział firmy, w związku z odejściem Raju Koduriego, będzie znajdował się pod innym przywództwem. Poza tym do premiery jest jeszcze dużo czasu, więc inżynierowie i programiści powinni mieć wystarczająco dużo czasu, aby wszystko dopracować. Dlatego też Intel ma bardzo wierzyć w kolejne generacje swoich kart, a ja im mocno kibicuję. Konkurencja zawsze jest dobra, szczególnie dla użytkowników.

