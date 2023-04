GeForce RTX 4070 w pierwszym benchmarku. Jest nieźle

GeForce RTX 4070 został przetestowany w znanym benchmarku. Wyniki są dobre, ale jednocześnie niczego nie urywają.

Już za kilka dni pojawią się pierwsze testy karty graficznej GeForce RTX 4070. Egzemplarze recenzenckie powinny już trafić w ręce dziennikarzy, a to oznacza, że zacznie pojawiać się coraz więcej wyników. Z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia, bo rezultaty RTX 4070 został znaleziony w bazie programu Geekbench. Jest nieźle.

Wydajność GeForce RTX 4070

Nowa karta NVIDII wyposażona będzie w rdzeń graficzny AD104-250/251, który składa się między innymi z 5888 jednostek CUDA. Poza tym zaoferuje 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps o przepustowości 504 GB/s. Wrażenie robi też wzrost pamięci cache L2 do 36 MB. To aż 9 razy więcej niż w modelu RTX 3070. To wszystko ma się z jednej strony przełożyć na wydajność porównywalną do RTX 3080, a z drugiej zużycie energii na poziomie RTX 3060.

Widać to w pierwszych benchmarkach. GeForce RTX 4070 został znaleziony w bazie Geekbench (OpenCL). W tym teście karta uzyskała wynik 177,594 punktów. To wynik o mniej więcej 16 proc. gorszy w porównaniu z modelem RTX 4070 Ti. Natomiast potwierdzają się doniesienia o wydajności zbliżonej do RTX 3080, bo ta karta w tym samym teście zdobywa około 181,100 punktów. Różnica jest niemal symboliczna.

Trzeba jednak zauważyć, że przy wyniku widnieje napis "invalid", co oznacza, że w trakcie testu prawdopodobnie pojawiły się jakieś błędy, więc wynik może nie być miarodajny (chociaż różnica nie powinna być duża). Dlatego warto poczekać na pierwsze testy. Te powinny się ukazać już 12 kwietnia. Modele referencyjne RTX 4070 mają kosztować 599 dolarów, co powinno przełożyć się na około 3100-3300 zł w Polsce.

Źródło zdjęć: Kiklas / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech