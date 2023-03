Wyciekła cena GeForce RTX 4070. Nie będzie aż tak drogo

GeForce RTX 4070 jednak nie będzie tak drogi, jak zapowiadano? Jeszcze przed premierą wyciekła prawdopodobna cena nowej karty.

Jeśli plotki są prawdziwe, to mniej więcej w połowie kwietnia zadebiutuje karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070. Wcześniejsze pogłoski twierdziły, że cena za ten model wyniesie aż 749 dolarów, czyli będzie o zaledwie 50 dolarów niższa niż za RTX 4070 Ti. Najnowsze wieści na ten temat są na szczęście dużo bardziej optymistyczne.

Cena GeForce RTX 4070

Cena 749 dolarów byłaby — mówiąc delikatnie — nieśmiesznym żartem. Zaledwie 50 dolarów mniej niż RTX 4070 i aż 250 dolarów więcej, niż za model RTX 3070. Na szczęście najnowsze wieści mówią o dużo niższej kwocie. Serwis VideoCardz w trzech niezależnych źródłach potwierdził, że GeForce RTX 4070 ma kosztować 599 dolarów. Chodzi oczywiście o modele referencyjne, bo bardziej wypasione konstrukcje będą dużo droższe.

To nadal podwyżka o 100 dolarów w porównaniu z RTX-em 3070, który debiutował w cenie 499 dolarów. Jednak jest to wzrost, którego mogliśmy się spodziewać. Przy aktualnym kursie daje to około 2580 zł. Wiele osób o tym nie pamięta, ale jest to kwota bez podatku VAT. Dlatego należy do niej doliczyć 23 proc. i w ten sposób otrzymujemy mniej więcej 3199 zł. Podejrzewam, że właśnie taka może być cena nowej karty w Polsce.

Jeśli chodzi o specyfikację, to GeForce RTX 4070 ma zaoferować 5888 jednostek CUDA, 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps, co przy 192-bitowej szynie przełoży się na przepustowość 504 GB/s. Bazowe taktowanie wyniesie 1920 MHz, a w Boost wzrośnie do 2475 MHz, przynajmniej w modelach referencyjnych. Plotki mówią też o wersjach z różnymi złączami zasilania. Premiera powinna odbyć się 13 kwietnia.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz