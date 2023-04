GeForce RTX 4070 zużyje mało energii, ale będzie przy tym wydajny

Niedługo zadebiutuje karta graficzna GeForce RTX 4070. Chociaż na oficjalne testy musimy jeszcze poczekać, to już wyciekają pierwsze informacje i są one dość optymistyczne.

GeForce RTX 4070 to kolejna karta graficzna z architekturą Lovelace, która trafi do sprzedaży. Jeśli plotki są prawdziwe, to premiera odbędzie się 13 kwietnia, czyli już za 10 dni. Na pierwsze testy musimy jeszcze poczekać, ale już pojawiają się informacje na temat wydajności oraz zużycia energii. Wygląda to dobrze.

Wydajność GeForce RTX 4070

Z najnowszych informacji wynika, że GeForce RTX 4070 w standardowej rasteryzacji ma zaoferować wydajność porównywalną do modelu GeForce RTX 3080, co akurat nie jest żadnym zaskoczeniem. Natomiast przy wykorzystaniu DLSS oraz Ray Tracingu powinna być jeszcze szybsza. Jednocześnie nowy model ma w trakcie grania pobierać zaledwie 186 W energii, co z kolei można porównać do apetytu GeForce'a RTX 3060, czyli modelu znacząco wolniejszego.

Uczciwie trzeba przyznać, że brzmi to naprawdę nieźle. Nie tylko dostaniemy lepszą wydajność, ale też dużo wyższą efektywność energetyczną. Zużycie prądu to — obok mocy obliczeniowej — jedna z najważniejszych kwestii, nad którą powinni pracować producenci hardware'u. Jeśli plotki są prawdziwe, to NVIDII całkiem nieźle się to udało.

NVIDIA GeForce RTX 4070 będzie wyposażona prawdopodobnie w 5888 jednostek CUDA, 36 MB pamięci cache L2 oraz 12 GB pamięci GDDR6X o przepustowości 504 GB/s. Cena modeli referencyjnych to 599 dolarów. To o 100 dolarów więcej, niż w dniu premiery kosztował GeForce RTX 3070. Premiera zaplanowana jest na 13 kwietnia. Według plotek testy modeli referencyjnych ukażą się 12 kwietnia.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz