Szef graficznego działu Intela odchodzi z firmy

Kilka lat temu, gdy Intel postanowił podbić rynek kart graficznych, na czele nowego działu stanął Raja Koduri. Nie był to byle kto, bo wcześniej pracował w Radeon Technologies Group, więc miał ogromne doświadczenie w tworzeniu kart graficznych. Dzisiaj wiemy, że na razie na niewiele się to zdało i kapitan opuszcza statek, w którym przecieka kadłub. Ktoś inny będzie musiał ratować łajbę.

Pat Gelsinger, szef całego Intela, ogłosił, że z końcem miesiąca z firmy odejdzie Raja Koduri. Ma to być część większej reorganizacji, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że dotychczasowy szef działu graficznego po prostu — mówiąc kolokwialnie — nie dowiózł. Pierwsza generacja kart graficznych Intel Arc jest zwyczajnie nieudana i jego zwolnienie jest tego pokłosiem.

Thank you Pat and @intel for many cherished memories and incredible learning over the past 5 years. Will be embarking on a new chapter in my life, doing a software startup as noted below. Will have more to share in coming weeks. https://t.co/8DcnNdso3r