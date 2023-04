Kupujesz w Biedronce? Zwróć na to szczególną uwagę

Biedronka przygotowała kolejną promocję dla miłośników taniej elektroniki. Kilka sprzętów doczekało się naprawdę mocnych przecen.

Biedronka przygotowała w swoim sklepie internetowym kolejną wyprzedaż elektroniki. Tym razem w niższych cenach możemy zdobyć kilka ciekawych sprzętów, skierowanych przede wszystkim do kierowców.

Biedronka z promocją na elektronikę

Od jutra (16 kwietnia) w sklepie internetowym Biedronka Home do kupienia będzie kilka sprzętów skierowanych do zmotoryzowanych. Pierwszym z nich jest alkomat Xblitz Spirit w cenie zaledwie 79,90 zł. Szybkie spojrzenie do porównywarek cen ujawnia, że to rzeczywiście bardzo atrakcyjna oferta. Normalnie urządzenie kosztuje co najmniej 107 zł.

Xblitz Spirit to alkomat elektroniczny z precyzją pomiaru do setnych części promila (0,008). Urządzenie jest gotowe do działania po około 40 sekundach od włączenia. W zestawie znajdują się baterie oraz zapasowe ustniki. Kalibracja konieczna jest po 6 miesiącach lub po wykonaniu 500 pomiarów.

Drugim urządzeniem jest wideorejestrator Tracer Mensa w formie lusterka wstecznego. Urządzenie również będzie dostępne od niedzieli 16 kwietnia w cenie 99 zł. To znowu dobra oferta, bo w innych sklepach kosztuje co najmniej 145 zł.

Jest to zestaw składający się z dwóch kamer (przedniej oraz tylnej) z możliwością nagrywania w rozdzielczości 1080p. Przednia ma kąt widzenia 150 stopni, a tylna 60 stopni. Urządzenie ma 4-calowy eklran IPS, sensor G-Shock, czujnik ruchu, nagrywanie w pętli oraz pomoc przy parkowaniu. Filmy nagrywane są na pamięci microSD, którą trzeba dokupić osobno.

Ogromna przecena na hulajnogę elektryczną

Ostatnia propozycja nie jest już skierowana do kierowców, ale nadal dotyczy osób zmotoryzowanych. Jest to powiem hulajnoga elektryczna Razor C25. Standardowa cena w sklepach internetowych to 2999 zł. Tymczasem w dniach od 16 kwietnia do 3 maja (lub do wyczerpania) zapasów można ją kupić w cenie zaledwie 1999 zł. W tym celu w koszyku należy dodać kod rabatowy "BONUS1500".

Hulajnoga wyposażona jest między innymi w pneumatyczne opony, koła o średnicy 8,5 oraz 12,5 cala, silnik o mocy 250 W, który napędzany jest piastą, oświetlenie przednie i tylne, a także wyświetlacz LED ze wskaźnikiem prędkości i żywotności baterii. Urządzenie ma dwa tryby pracy (ECO oraz SPORT), a także deklarowany zasięg do 25 km.

