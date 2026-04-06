999 zł i nie potrzebujesz już telewizora. Taka okazja tylko dziś
Warto się jednak pośpieszyć. Promocja ta trwa tylko dziś, czyli 6 kwietnia do godziny 23:45, lub do wyczerpania zapasów, a pozostało jedynie 49 sztuk w momencie pisania tego tekstu.
Mowa tu o projektorze Zenwire KPROE690H. Sprzęt ten pozwala na zrezygnowanie z ekranu telewizora na rzecz projekcyjnego. I chociaż cena 999 zł za porządny projektor wydaje się podejrzanie niska, to jest to zasługa promocji, która obniża cenę sprzętu aż o 400 zł.
Projektor Zenwire KPROE690H tańszy o 400 zł
Jest to projektor LED o kontraście 15000: 1. Oferuje on rozdzielczość obrazu Full HD i wspiera przekątne od 50 do 300 cali. A wszystko to przy sensownej jasności 1000 ANSI Lumenów. Tym samym naprawdę tanim kosztem możemy wyposażyć się w iście gigantyczny wyświetlacz.
Wewnątrz znajdziemy także dość mocny, 15-watowy głośnik. Tym samym zewnętrzne nagłośnienie jest wskazane, ale nie wymagane. Projektor wspiera zarówno łączność przewodową po HDMI, jak i bezprzewodową AirPlay. Co więcej, na jego pokładzie znajdziemy GoogleTV. Może więc działać jako w pełni samodzielne urządzenie. A wszystko to za jedyne 999 zł.