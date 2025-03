Zagadkowy telefon z rekordową baterią. To może być hit

Zaczęło się od iQOO

iQOO to jeden z wielkich nieobecnych na polskim rynku. Trudno się jednak dziwić, bo skoro nie mamy w Polsce Vivo, to tym bardziej jego podmarki. Tej wiosny na polski rynek wrócić ma Vivo, kto wie, może w pakiecie dostaniemy też później jego popularnego w Azji braciszka. Wspomniany iQOO zapowiedział smartfony Z10 Turbo i Z10 Turbo Pro z imponującymi bateriami 7000 i 7500 mAh. Jak się okazuje nie będzie to żaden rekord.