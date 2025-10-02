Sprzęt

Android czy iOS? To bez znaczenia. Ten lokalizator zadziała ze wszystkim

Posiadanie urządzeń z różnych ekosystemów daje sporo wolności. Jednak ma także swoje wady.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:53
 Find My Apple pozwala znaleźć urządzenia od tego producenta i kompatybilne z nimi lokalizatory. Nie znajdziemy tak jednak tabletu, lub smartfona z systemem Google. Działa to także w drugą stronę. Google Find My Device nie pozwoli odnaleźć nic, do czego podepniemy Air Taga. Pojawiło się jednak rozwiązanie tego problemu: lokalizator Xtorm TravelTag2 Dual Mode.

 Xtorm TravelTag2 Dual Mode

Jest to lokalizator, który jest zgodny zarówno z  Find My Device, jak i z Find My Apple. Samo urządzenie jest przy tym niewielkie i ma wymiary Air Taga, co pozwala zastosowanie akcesoriów mu dedykowanych. 

Co więcej, bateria, która go zasila, czyli popularna CR2032 wystarczy na około 8-12 miesięcy pracy. Tym samym wsparcie dla dwóch technologii nie wpływa negatywnie ani na rozmiar, ani czas pracy urządzenia. Dodatkowo po umieszczeniu lokalizatora Xtorm TravelTag2 Dual Mode w dołączonej obudowie staje się on odporny na kurz i wodę w ramach normy IP64

Korzystnie wypada także jego cena. Mowa tu o sprzęcie, który kosztuje 89 zł za sztukę, lub 179 zł za zestaw składający się z trzech sztuk, czyli tyle, ile poprzedni model dedykowany jedynie iOS. Oczywiście, są na rynku tańsze lokalizatory, jednak mniej uniwersalne. 

Image
telepolis
Xtorm lokalizator  Xtorm TravelTag2 Dual Mode
Zródła zdjęć: Xtorm
Źródła tekstu: Xtorm / informacja prasowa