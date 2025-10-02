Android czy iOS? To bez znaczenia. Ten lokalizator zadziała ze wszystkim

Find My Apple pozwala znaleźć urządzenia od tego producenta i kompatybilne z nimi lokalizatory. Nie znajdziemy tak jednak tabletu, lub smartfona z systemem Google. Działa to także w drugą stronę. Google Find My Device nie pozwoli odnaleźć nic, do czego podepniemy Air Taga. Pojawiło się jednak rozwiązanie tego problemu: lokalizator Xtorm TravelTag2 Dual Mode.

Xtorm TravelTag2 Dual Mode

Jest to lokalizator, który jest zgodny zarówno z Find My Device, jak i z Find My Apple. Samo urządzenie jest przy tym niewielkie i ma wymiary Air Taga, co pozwala zastosowanie akcesoriów mu dedykowanych.

Co więcej, bateria, która go zasila, czyli popularna CR2032 wystarczy na około 8-12 miesięcy pracy. Tym samym wsparcie dla dwóch technologii nie wpływa negatywnie ani na rozmiar, ani czas pracy urządzenia. Dodatkowo po umieszczeniu lokalizatora Xtorm TravelTag2 Dual Mode w dołączonej obudowie staje się on odporny na kurz i wodę w ramach normy IP64.