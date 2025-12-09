Xiaomi mocno tnie ceny. Na święta takie sprzęty taniej
Xiaomi rozpoczęło świąteczną promocję pod hasłem „W te Święta wybierz Xiaomi”. Fani marki mogą skorzystać ze zniżek na wybrane produkty, m.in. topowe smartfony oraz inteligentne urządzenia elektroniczne.
Wśród produktów objętych promocją znalazły się m.in.: smartfony z serii Redmi Note 14, flagowy Xiaomi 15T Pro, słuchawki Xiaomi OpenWear Stereo Pro, a także tablety z serii Redmi Pad 2, telewizory z serii Xiaomi TV S Mini LED 2025, najnowsza opaska sportowa Xiaomi Smart Band 10 oraz Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10l.
- Smartfon Redmi Note 14 Pro 5G w wariancie 8+256 GB dostępny jest w cenie 1149 zł (standardowa cena: 1799 zł).
- Tablet Redmi Pad 2 dostępny jest w cenie promocyjnej 629 zł (wariant 4 + 128 GB; standardowa cena: 799 zł) oraz 749 zł (wariant 8 + 256 GB; standardowa cena: 999 zł).
- Smartfon Xiaomi 15T dostępny jest w promocyjnych cenach 2199 zł (wariant 12 + 256 GB; standardowa cena: 1699 zł) oraz 2699 zł (wariant 12 + 512 GB; standardowa cena: 2999 zł).
- Smartfon Xiaomi 15T Pro można kupić za 2999 zł (12 + 256 GB; standardowa cena: 3399 zł), 3399 zł (12 + 512 GB; standardowa cena: 3699 zł) oraz 3799 zł (12 GB + 1 TB; standardowa cena: 3999 zł).
- Słuchawki Xiaomi OpenWear Stereo Pro dostępne są w promocyjnej cenie 579 zł (standardowa cena: 639 zł).
- Telewizor Xiaomi TV S Mini LED 55” 2025 można kupić za 2099 zł (standardowa cena: 2899 zł), model z 65” za 2799 zł (standardowa cena: 3799 zł), a model 75” za 3699 zł (standardowa cena: 4699 zł).
- Opaska Xiaomi Smart Band 10 jest dostępna w promocyjnej cenie 189 zł (standardowa cena: 209 zł).
- Frytkownica beztłuszczowa Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10l dostępna jest w promocyjnej cenie 499 zł (standardowa cena: 559 zł).
Dodatkowo przy zakupie wybranych smartfonów użytkownicy mogą również w obniżonej cenie dodać do koszyka tablet.
- Przy zakupie smartfonu marki POCO, tablet POCO Pad M1 8 + 256 GB dostępny jest w obniżonej cenie 649 zł (standardowa cena: 1299 zł),
- Przy zakupie telefonu Redmi są dwie opcje – tablet Redmi Pad 2 4G 4 + 128 GB w cenie 499 zł (standardowa cena: 999 zł) lub Redmi Pad 2 Pro 8 + 256 GB w cenie 899 zł (standardowa cena: 1799 zł).
- Przy zakupie smartfonu marki Xiaomi producent proponuje Xiaomi Pad 7 8 + 128 GB w promocyjnej cenie 899 zł (standardowa cena: 1799 zł).
Promocja Xiaomi „W te Święta wybierz Xiaomi!” trwa do 23 grudnia. Pełna lista produktów objętych promocją jest dostępna na oficjalnej stronie producenta: https://www.mi.com/pl/event/2025/christmas.