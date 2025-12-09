Xiaomi mocno tnie ceny. Na święta takie sprzęty taniej

Wśród produktów objętych promocją znalazły się m.in.: smartfony z serii Redmi Note 14, flagowy Xiaomi 15T Pro, słuchawki Xiaomi OpenWear Stereo Pro, a także tablety z serii Redmi Pad 2, telewizory z serii Xiaomi TV S Mini LED 2025, najnowsza opaska sportowa Xiaomi Smart Band 10 oraz Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10l.

Smartfon Redmi Note 14 Pro 5G w wariancie 8+256 GB dostępny jest w cenie 1149 zł (standardowa cena: 1799 zł).

Dodatkowo przy zakupie wybranych smartfonów użytkownicy mogą również w obniżonej cenie dodać do koszyka tablet.

