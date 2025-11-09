POCO F8 Pro z dźwiękiem „Sound by BOSE”. To już pewne

Spekulacje na temat POCO F8 Pro krążą już od jakiegoś czasu, a teraz udało się potwierdzić jedną z ciekawych cech smartfonu. Nowy wyciek potwierdza ważną współpracę z marką Bose, znaną z wysokiej jakości dźwięku.

Na zdjęciu pudełka sprzedażowego telefonu widoczny jest napis „Sound by Bose”, co oznacza, że POCO F8 Pro będzie pierwszym urządzeniem tej marki z tuningiem audio sygnowanym przez Bose, co sugeruje znaczną poprawę jakości dźwięku i multimediów w smartfonie.

To odkrycie tak naprawdę nie zaskakuje, bo już wcześniej zadebiutowały telefony z serii Redmi K90 z dźwiękiem Bose. Co więcej, wyżej pozycjonowany Redmi K90 Pro Max ma wyjątkowy układ 2.1, z dodatkowym subwooferem na tyle obudowy. I właśnie te telefony Redmi miały być podstawą do stworzenia telefonów POCO F8 Pro i POCO F8 Ultra.

POCO F8 Pro jest odpowiednikiem Redmi K90. Należy się spodziewać ekranu AMOLED 6,69 cala w rozdzielczości 2K i z odświeżaniem 120 Hz, układu Snapdragon 8 Elite, dwóch aparatów 50 Mpix i jednego 8 Mpix oraz akumulatora prawdopodobnie 6500 mAh. Zn najdziemy tu najprawdopodobniej układ głośników stereo.

Z kolei POCO F8 Ultra, bazujący na Redmi K90 Pro Max, napędzany będzie przez układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Otrzyma wyświetlacz OLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 2K, z odświeżaniem 120 Hz. Telefon ma mieć także potrójny zestaw aparatów 50 Mpix. Inaczej niż w Redmi, energię do pracy zapewnia akumulator 6500 mAh z ładowaniem 100 W (w Redmi – 7100 mAh). Także i tu powinien znaleźć się system dźwiękowy sygnowany przez Bose, ale w wersji 2.1 z subwooferem.