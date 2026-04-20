Xiaomi na podwójnym gazie. Aż 5200 W mocy

Xiaomi Mijia Timer Gas Stove 3 Pro — nazwa przydługa, ale co za design

Muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka wziąłem nowość Xiaomi za fikuśne głośniki Bluetooth. W dodatki te 5200 W mocy, nie wiedzieć czemu, skojarzyło mi się właśnie ze sprzętem audio i to takim potężnym. Nic jednak z tego, to kolejna już propozycja firmy, która zastosowanie ma w kucni.

Kuchenka gazowa Xiaomi ma być kwintesencja bezpieczeństwa, automatyzacji i efektywności energetycznej. Podstawą systemu jest wrażliwa na nacisk sonda ze stopu tytanu, która monitoruje temperaturę garnka w czasie rzeczywistym. Jeśli wykryje, że garnek się przegrzewa lub wysycha, system może automatycznie wyłączyć gaz i ugasić płomień. Sonda ta jest obecna w prawym z palników.

Oba palniki obsługują też timer, odłączający gaz po zadanym czasie od 1 do 180 minut. Jak zapewnia Xiaomi, konstrukcja oferuje sprawność cieplną sięgającą aż 70% i zapewnia moc sięgającą aż 5200 watów. Parametry gotowania prezentowane są na wyświetlaczu ukrytym w tafli szkła.

Kuchenka bazuje przy tym na szklanym panelu AG, który nie zbiera odcisków palców i jest niezwykle łatwy w czyszczeniu, szczególnie po banalnie prostym demontażu palników i podstawek na garnki. Regulowana obudowa pozwala na prostą instalację w zastanej wnęce w blacie, bez konieczności docinania.

I tutaj jeszcze tylko mała uwaga - tytanowa sonda cieplna zadziała wyłącznie z metalowymi garnkami. Garnki ceramiczne, szklane czy gliniane odpadają.