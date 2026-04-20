Lidl chce tylko 89,40 zł. Ogarnij rower jak król
Sezon rowerowy najwyższy czas zacząć. Zrobiło się już na tyle ciepło i przyjemnie, że rekreacyjna jazda rowerem znowu ma sens. Oczywiście przed tym należy przygotować naszą maszynę na sezon.
Tu są różne szkoły: stawianie roweru do góry kołami zdzierając siodełko o kostkę, garbiąc się nad rowerem, jest chyba najpopularniejszą z nich. A można łatwiej, czyściej i przyjemniej. Pomoże w tym stojak na rower, czyli coś, co po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca, a po rozłożeniu pozwala na wygodne zawieszenie jednośladu w powietrzu z regulowaniem wysokości. W Lidl Online taki stojak możecie kupić za jedyne 89,40 zł.
Stojak na rower z Lidla, czyli wygodna konserwacja jednośladu
Można go zawiesić na wysokości w zakresie od 107 do 178 cm. Zacisk z szybkozamykaczem pozwala na objęcie ram o średnicach od 25 do 55 mm i chroni je przed porysowaniem. Pozwala także na obracanie roweru o 360°.
Dodatkowym plusem jest półka magnetyczna na narzędzia. Dzięki niej nie musimy się schylać podczas pracy nad rowerem. Co więcej, stojak ten pozwala na stabilne zawieszenie roweru o wadze do 30 kg. Tym samym pozwala także na prace przy rowerach elektrycznych.