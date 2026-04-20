Lidl chce tylko 89,40 zł. Ogarnij rower jak król

Tu są różne szkoły: stawianie roweru do góry kołami zdzierając siodełko o kostkę, garbiąc się nad rowerem, jest chyba najpopularniejszą z nich. A można łatwiej, czyściej i przyjemniej. Pomoże w tym stojak na rower, czyli coś, co po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca, a po rozłożeniu pozwala na wygodne zawieszenie jednośladu w powietrzu z regulowaniem wysokości. W Lidl Online taki stojak możecie kupić za jedyne 89,40 zł.

Stojak na rower z Lidla, czyli wygodna konserwacja jednośladu

Można go zawiesić na wysokości w zakresie od 107 do 178 cm. Zacisk z szybkozamykaczem pozwala na objęcie ram o średnicach od 25 do 55 mm i chroni je przed porysowaniem. Pozwala także na obracanie roweru o 360°.