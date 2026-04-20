Już dzisiaj leć do Lidla. Thermomix może się schować

Marzysz o robocie kuchennym, ale nie chcesz wydawać prawie 7 tys. zł na Thermomixa TM7? No to leć do Lidla. Znajdziesz tam podobny sprzęt aż 10 razy taniej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:19
Od dzisiaj (20 kwietnia) w sieciach sklepów Lidl ruszyła promocja na robot kuchenny MC Compact z Wi-Fi. To rywal Thermomixa, ale w mniejszym, kompaktowym wydaniu (jak sama nazwa wskazuje). Jednak jego największą zaletą jest cena, która jest aż 10 razy niższa niż konkurenta marki Vorwerk.

10 razy tańszy od Thermomixa

MC Compact z Wi-Fi normalnie wyceniony jest na 1099 zł, co już czyni go bardzo ciekawym urządzeniem. Jednak 20 kwietnia ruszyła promocja, w ramach której można urządzenie kupić za jedyne 699 zł. W tym celu wystarczy aktywować kod w aplikacji Lidl Plus, a następnie zeskanować samą aplikację przy kasie.

Robot nie będzie idealny dla każdego. To znacznie mniejsza, kompaktowa wersja. Ma misę o pojemności 1,5 litra i moc 500 W. W związku z tym sprawdzi się przede wszystkim w domach singli oraz par. Przygotowanie na nim posiłku dla 2 osób to maksimum, na jakie możemy liczyć.

Poza tym MC Compact z Wi-Fi oferuje to samo, co jego większy odpowiednik. Możemy na nim: gotować, smażyć, zagniatać, miksować, mieszać, siekać, rozdrabniać, mielić, przecierać, a nawet emulgować. To daje spore pole do popisu, które pozwoli przygotować ciasta, zupy, dania główne, makarony oraz konfitury.

W przypadku urządzeń Lidla z serii Monsieur Cuisine bardzo ważne jest też to, że później nie musimy płacić za ich użytkowanie. Dostęp do wszystkich przepisów jest w pełni darmowy i nie wymaga wykupienia abonamentu, jak ma to miejsce w Cookido. 

Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, Lidl
Źródła tekstu: Lidl, oprac. własne