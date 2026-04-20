Uruchamiaj gry z PS1 i NES na PC i to z oryginalnych nośników

Jest to kosztująca 727 zł przystawka do komputera, którą podłączamy do niego przy pomocy kabla USB. W standardzie ma on na pokładzie czytnik płyt CD/DVD, który obsługuje tytuły z pierwszego PlayStation. Dzięki temu możemy grać w gry z oryginalnych nośników na naszym komputerze — chociaż wciąż poprzez emulacje, a także robić ich kopie zapasowe, co jest istotne w przypadku starych płyt, które mogą ulec uszkodzeniu. I co najważniejsze: w pełni legalne.

Polymega Remix to nie tylko pierwsze PlayStation

Oczywiście dla nas, Polaków to konsola Sony jest najważniejszym punktem. Jednak Polymega Remix obsługuje także płyty z:

Sega Saturn

Przystawek CD do Sega Mega Drive

Neo Geo CD

TurboGrafx-CD / TurboGrafx-16 CD

Polymega Collection

Możliwy jest także zakup dodatkowych przystawek, które dodadzą do konsoli obsługę gier z konsol kartridżowych takich jak:

NES

SNES

Nintedo 64

Sega Mega Drive

TurboGrafx-16 / PC Engine

Atari 2600

Atari 7800