Uruchamiaj gry z PS1 i NES na PC i to z oryginalnych nośników
Wiele osób kocha gry retro, ponieważ są to dla nas tytuły z czasów naszej młodości. Niektórzy nawet nie rozpatrują tych gier w kategorii czasów dawno minionych: ot, wciąż mają nośniki ze swoimi ulubionymi tytułami, chociaż już dawno temu pozbyli się konsol. I właśnie dla takich osób przeznaczony jest Polymega Remix.
Jest to kosztująca 727 zł przystawka do komputera, którą podłączamy do niego przy pomocy kabla USB. W standardzie ma on na pokładzie czytnik płyt CD/DVD, który obsługuje tytuły z pierwszego PlayStation. Dzięki temu możemy grać w gry z oryginalnych nośników na naszym komputerze — chociaż wciąż poprzez emulacje, a także robić ich kopie zapasowe, co jest istotne w przypadku starych płyt, które mogą ulec uszkodzeniu. I co najważniejsze: w pełni legalne.
Polymega Remix to nie tylko pierwsze PlayStation
Oczywiście dla nas, Polaków to konsola Sony jest najważniejszym punktem. Jednak Polymega Remix obsługuje także płyty z:
- Sega Saturn
- Przystawek CD do Sega Mega Drive
- Neo Geo CD
- TurboGrafx-CD / TurboGrafx-16 CD
- Polymega Collection
Możliwy jest także zakup dodatkowych przystawek, które dodadzą do konsoli obsługę gier z konsol kartridżowych takich jak:
- NES
- SNES
- Nintedo 64
- Sega Mega Drive
- TurboGrafx-16 / PC Engine
- Atari 2600
- Atari 7800
Całość ma działać pod kontrolą Windowsa 11, chociaż w materiałach promocyjnych Polymega pokazuje także podłączenie urządzenia do Steam Decka. Przystawka ma trafić do klientów w maju, a jej sprzedaż odbywa się na stronie producenta.