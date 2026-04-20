Uruchamiaj gry z PS1 i NES na PC i to z oryginalnych nośników

Wiele osób kocha gry retro, ponieważ są to dla nas tytuły z czasów naszej młodości. Niektórzy nawet nie rozpatrują tych gier w kategorii czasów dawno minionych: ot, wciąż mają nośniki ze swoimi ulubionymi tytułami, chociaż już dawno temu pozbyli się konsol. I właśnie dla takich osób przeznaczony jest Polymega Remix.

PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:19
Jest to kosztująca 727 zł przystawka do komputera, którą podłączamy do niego przy pomocy kabla USB. W standardzie ma on na pokładzie czytnik płyt CD/DVD, który obsługuje tytuły z pierwszego PlayStation. Dzięki temu możemy grać w gry z oryginalnych nośników na naszym komputerze — chociaż wciąż poprzez emulacje, a także robić ich kopie zapasowe, co jest istotne w przypadku starych płyt, które mogą ulec uszkodzeniu. I co najważniejsze: w pełni legalne.

Polymega Remix to nie tylko pierwsze PlayStation

Oczywiście dla nas, Polaków to konsola Sony jest najważniejszym punktem. Jednak Polymega Remix obsługuje także płyty z:

Wybrane okazje dla Ciebie
Konsola ANBERNIC RG40XX Czarny
0 zł
419.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 419.99 zł
Konsola MY ARCADE Player Red
0 zł
159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 159.99 zł
Konsola AYANEO Mini PC AM02 Ryzen 7 32GB/1TB Szary
0 zł
3099 zł - najniższa cena
Kup teraz 3099 zł
  • Sega Saturn
  • Przystawek CD do Sega Mega Drive
  • Neo Geo CD
  • TurboGrafx-CD / TurboGrafx-16 CD
  • Polymega Collection
Możliwy jest także zakup dodatkowych przystawek, które dodadzą do konsoli obsługę gier z konsol kartridżowych takich jak:

  • NES
  • SNES
  • Nintedo 64
  • Sega Mega Drive
  • TurboGrafx-16 / PC Engine
  • Atari 2600
  • Atari 7800

Całość ma działać pod kontrolą Windowsa 11, chociaż w materiałach promocyjnych Polymega pokazuje także podłączenie urządzenia do Steam Decka. Przystawka ma trafić do klientów w maju, a jej sprzedaż odbywa się na stronie producenta.

gaming retro Polymega Remix
Źródła zdjęć: Polymega
Źródła tekstu: tweaktown