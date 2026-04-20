Biedronka zmienia sposób sprzedaży. Wprawione oko zauważy
Biedronka, największa polska sieć dyskontów, która liczy już blisko 4000 sklepów, wprowadziła do większości swoich sklepów nową technologię. Być może nie zauważyłeś tej zmiany, ale to zdecydowanie krok we właściwym kierunku. Tak będzie lepiej.
3214 sklepów już działa po nowemu
Jak przekazało biuro prasowe Biedronki, obecnie cyfrowa nowość dostępna jest w aż 3214 sklepach sieci, a więc w zdecydowanej ich większości. Mowa tutaj o elektronicznych etykietach cenowych. Z pozoru wyglądają one jak papierowe cenówki, tymczasem do czynienia mamy z elektroniką, która pozwala na bardziej przejrzyste zarządzanie informacją o cenach produktów, zwiększając ich czytelność i aktualność dla klientów.
Automatyczna zmiana cen to też duże odciążenie dla personelu, który może zająć się w zaoszczędzonym czasie obsługą klienta czy jeszcze lepiej dbać o jakość świeżych produktów. Dyskont wskazuje też jako atut ograniczenie zużycia papieru potrzebnego do drukowania etykiet.
Biedronka pochwaliła się też butelkomatami
Przy okazji Biedronka poinformowała o aż 3400 recyklomatach, z czego ponad 1000 uruchomionych zostało w samym tylko marcu. Do drugiego tygodnia kwietnia w sklepach Biedronka zebrano już ponad 205 mln opakowań od początku rozpoczęcia zbiórki. W rekordowym dniu liczba zwróconych opakowań sięgnęła 7,5 mln. Klienci Biedronki oddają opakowania regularnie – średnio 16 sztuk w ramach jednego vouchera,