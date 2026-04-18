IMAX ma nowego rywala. Wkrótce nowy standard Disneya

Szykuje się spora zmiana w kinach. Disney wprowadza Infinity Vision, który jest nowym programem certyfikacji dla kin, które mają dostarczyć najlepszych wrażeń wizualnych.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW

IMAX ma nowego rywala. Wkrótce nowy standard Disneya

Disney Infinity Vision jako alternatywa dla IMAX

Infinity Vision to nowy program certyfikacyjny dla kin, który ma podnieść poprzeczkę w kwestii jakości. Wymogami Disneya dla tego programu są:

  • największa możliwa przekątna ekranu
  • laserowy typ projekcji dla najwyższego poziomu jasności i klarowności obrazu
  • obsługa formatów dźwięku typu "premium"

Jedyne, czego Disney nie wymaga, to tzw. LED Cinema Display, czyli typ ekranu od Samsung (Onyx) i Sony, który zapewnia prawdziwy HDR w kinach. Dlatego też poprzeczka ustawiona przez Disneya jest wysoka, ale nie absurdalna. Oznacza to, że jak zobaczymy kino opatrzone takim logiem to możemy się spodziewać najwyższej jakości.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Książka z przepisami BLENDYGO 70 przepisów
Książka z przepisami BLENDYGO 70 przepisów
0 zł
59 zł - najniższa cena
Kup teraz 59 zł
Komiks Ratunku, miłość! Niecodzienny przewodnik po uczuciach i związkach
Komiks Ratunku, miłość! Niecodzienny przewodnik po uczuciach i związkach
0 zł
30.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 30.99 zł
Książka z zadaniami Disney Maluch. Elementarz Moje emocje Ćwiczenia HOP-9204 (miękka okładka)
Książka z zadaniami Disney Maluch. Elementarz Moje emocje Ćwiczenia HOP-9204 (miękka okładka)
0 zł
10.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 10.99 zł
Advertisement

Wymogi te spełnia 75 kin wielkoformatowych (tzw. Premium Large Formats) w USA oraz 300 innych na całym świecie.

Decyzja Disneya jest podyktowana działaniami IMAX, który zdecydował, że "Diuna część 3", a nie "Avengers Doomsday" będzie puszczana w formacie IMAX. Obydwa filmy mają premierę tego samego dnia (18 grudnia 2026 r.), ale to Warner Bros zawiązał umowę na wyłączność w IMAX na trzy tygodnie.

Disney w ten sposób chciał, aby nowi Avengersi nie pozostali na lodzie. Logo Infinity Vision będzie umieszczane w kinach (zarówno fizycznie, jak i na ich stronach inernetowych), aby można było zidentyfikować miejsca z certyfikatem Infinity Vision. Disney planuje również organizować specjalne akcje w takich kinach oraz dodatkowy marketing.

Źródła zdjęć: Iwick images / Shutterstock.com
Źródła tekstu: flatpanelshd, opr. wł.