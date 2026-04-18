IMAX ma nowego rywala. Wkrótce nowy standard Disneya

Disney Infinity Vision jako alternatywa dla IMAX

Infinity Vision to nowy program certyfikacyjny dla kin, który ma podnieść poprzeczkę w kwestii jakości. Wymogami Disneya dla tego programu są:

największa możliwa przekątna ekranu

laserowy typ projekcji dla najwyższego poziomu jasności i klarowności obrazu

obsługa formatów dźwięku typu "premium"

Jedyne, czego Disney nie wymaga, to tzw. LED Cinema Display, czyli typ ekranu od Samsung (Onyx) i Sony, który zapewnia prawdziwy HDR w kinach. Dlatego też poprzeczka ustawiona przez Disneya jest wysoka, ale nie absurdalna. Oznacza to, że jak zobaczymy kino opatrzone takim logiem to możemy się spodziewać najwyższej jakości.

Wymogi te spełnia 75 kin wielkoformatowych (tzw. Premium Large Formats) w USA oraz 300 innych na całym świecie.

Decyzja Disneya jest podyktowana działaniami IMAX, który zdecydował, że "Diuna część 3", a nie "Avengers Doomsday" będzie puszczana w formacie IMAX. Obydwa filmy mają premierę tego samego dnia (18 grudnia 2026 r.), ale to Warner Bros zawiązał umowę na wyłączność w IMAX na trzy tygodnie.