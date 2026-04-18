Sprzęt Huawei w hiszpańskim wywiadzie. Zaufanie czy głupota?

Hiszpański wywiad certyfikuje produkty Huawei dla sektorów krytycznych

Certyfikaty obejmują między innymi zapory sieciowe (firewalle), które odpowiadają za inspekcję ruchu w sieci, wykrywanie prób włamań i tworzenie bezpiecznych tuneli VPN. Z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa jest to infrastruktura niezwykle newralgiczna.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co więcej, w kwietniu 2026 roku łączna liczba certyfikowanych w Hiszpanii urządzeń Huawei przekroczyła 70, co oznacza, że chińska firma pod tym względem deklasuje nawet rodzime, hiszpańskie przedsiębiorstwa technologiczne.

Premier akurat siedzi sobie w Chinach, przypadek?

Decyzja CNI zbiegła się w czasie z oficjalną wizytą premiera Hiszpanii Pedro Sáncheza w Chinach i jego spotkaniem z prezydentem Xi Jinpingiem. Sánchez konsekwentnie dąży do zacieśnienia relacji gospodarczych i politycznych z azjatyckim mocarstwem.

Dzieje się to w bardzo skomplikowanym momencie geopolitycznym — w cieniu przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz napięć militarnych na Bliskim Wschodzie z udziałem Izraela, Iranu i USA. Certyfikacja kluczowego sprzętu wydaje się jasnym sygnałem otwarcia na głęboką technologiczną współpracę z Pekinem.

Już wcześniej rząd w Madrycie przyznał Huaweiowi wielomilionowe kontrakty na zarządzanie systemami służącymi do przechowywania i przetwarzania wrażliwych danych z policyjnych podsłuchów. Decyzje te budziły niepokój części funkcjonariuszy policji oraz służb celnych, z uwagi na bezpośrednie powiązania technologicznego giganta z Komunistyczną Partią Chin.

Wówczas część systemów nie posiadała jeszcze pełnej autoryzacji CNI, jednak obecne certyfikaty ostatecznie legitymizują chińską obecność w systemach państwowych. Hiszpania wyraźnie wyłamuje się tym samym z twardej polityki narzucanej przez Stany Zjednoczone, a wybór rządu Pedro Sáncheza można nazwać politycznym i ekonomicznym pragmatyzmem, opartym na atrakcyjności ofert, a nie na pompowanych przez media stereotypach.