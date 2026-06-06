Elektroniczne naklejki uchronią lasy przed pożarami

Elektroniczne naklejki zamieniają lasy w żywe alarmy przeciwpożarowe

Zespół pod kierownictwem profesora Ho-Chun Yu opracował sensor, który można bezpiecznie i łatwo przykleić do kory drzewa, a nawet na delikatne powierzchnie, takie jak liście (nie szkodzi on w żaden sposób samej roślinie). Urządzenie to skupia się na wykrywaniu pasma głębokiego ultrafioletu (DUV), a dokładnie na tzw. spektrum „ślepym na słońce” (solar-blind).

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Światło słoneczne oczywiście zawiera promieniowanie UV, ale fale o długości od 200 do 280 nanometrów są niemal całkowicie pochłaniane przez ziemską atmosferę, zanim w ogóle dotrą do powierzchni planety. W praktyce oznacza to, że jeśli czujnik na poziomie gruntu zarejestruje promieniowanie DUV, jest ono z całą pewnością wynikiem procesu spalania. Dzięki temu sensor ignoruje bezpośrednie światło słoneczne i większość „szumów” tła, reagując natychmiast na świetlną sygnaturę ognia.

Samowystarczalna i inteligentna technologia

Sercem naklejki jest zaawansowany fotodetektor oparty na nanokompozycie tlenku cynku i cyny. Gdy wykryje on światło DUV, urządzenie natychmiast generuje i przesyła alarmowy sygnał elektryczny za pośrednictwem technologii Bluetooth. Co równie istotne, sensor jest samowystarczalny energetycznie oraz wyjątkowo trwały. Badania udowodniły, że urządzenie potrafi wyginać się na wietrze wraz z liśćmi, a po 180 dniach ciągłego testowania w zmiennych warunkach zachowało aż 96,7% swojej skuteczności.

Naukowcom zależało jednak na czymś więcej niż na funkcji zwykłego alarmu. Ponieważ różne materiały płoną w różny sposób, badacze przetestowali urządzenie przy pomocy palnika, płonącego paliwa stałego i kuchenki gazowej. Odkryli, że poszczególne rodzaje płomieni pozostawiają po sobie unikalny „odcisk” światła DUV. Wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego, czujnik potrafi dzisiaj nie tylko zidentyfikować rodzaj wykrytego płomienia, ale także określić, w jakiej odległości się on znajduje.

Przewaga taktyczna dla strażaków

Pożary lasów charakteryzują się ogromną nieprzewidywalnością – wiatr i lokalne uwarunkowania terenu (różna palność poszczególnych gatunków drzew) mogą błyskawicznie zmienić trajektorię ognia. Z tego powodu pierwsze jednostki straży pożarnej często zmuszone są do przyjmowania pozycji defensywnych.

Technologia opisana w prestiżowym czasopiśmie Science Advances dostarcza służbom ratowniczym bezcennych danych z pierwszej ręki, jeszcze zanim dym czy płomienie zostaną zauważone przez kamery. Choć projekt jest we wczesnej fazie rozwoju, to w dobie rosnącej liczby ekstremalnych zjawisk klimatycznych, las pełen bezpiecznych, „inteligentnych naklejek” na drzewach wydaje się rewelacyjnym i wysoce praktycznym rozwiązaniem.