Jutro premiera Oppo Find X9 Ultra. Producent ujawnia kluczowe dane

Oppo wprowadza na rynek nowy flagowy telefon. Producent potwierdził datę premiery i parametry techniczne urządzenia, które trafi do sprzedaży na całym świecie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:48
Procesor i wydajność w grach

Sercem modelu Oppo Find X9 Ultra będzie układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Firma połączy ten procesor z autorskim systemem Tidal Engine. Taka konfiguracja ma zapewnić stabilną pracę wymagających aplikacji.

Producent deklaruje płynne działanie gier mobilnych. Smartfon utrzyma 144 klatki na sekundę w popularnych strzelankach FPS. Wynik ten dotyczy też gier z gatunku MOBA.

Wyświetlacz i ochrona wzroku

Na froncie obudowy znajduje się ekran o rozdzielczości 2K. Częstotliwość odświeżania matrycy wynosi 144 Hz. Panel wspiera technologię sprzętowej korekcji gammy na poziomie pojedynczego piksela.

Wyświetlacz dba o wzrok użytkownika w trudnych warunkach oświetleniowych. Potrafi obniżyć jasność podświetlenia do zaledwie 1 nita. System automatycznie dostosowuje parametry obrazu do otoczenia.

Nowa bateria i szybkie ładowanie

Wewnątrz telefonu pracuje duży akumulator. Firma zastosowała krzemowo-węglowe ogniwo o pojemności 7050 mAh. To znacznie wyższa wartość w porównaniu ze starszymi generacjami tego sprzętu.

Baterię można naładować przewodowo z mocą 100 W. Oppo przewidziało też obsługę ładowania bezprzewodowego. W tym trybie maksymalna obsługiwana moc wynosi 50 W.

Certyfikaty odporności

Konstrukcja Oppo Find X9 Ultra jest szczelna i wytrzymała. Smartfon może się pochwalić certyfikatami IP66, IP68 oraz IP69. Urządzenie jest w pełni odporne na działanie wody i pyłu.

Ekran przykryto szkłem ochronnym Crystal Shield. Telefon przeszedł też rygorystyczne testy upadków szwajcarskiej firmy SGS. Uzyskał w nich najwyższą ocenę pięciu gwiazdek.

Dźwięk i łączność satelitarna

Smartfon wyposażono w dwa symetryczne głośniki. Za wibracje odpowiada nowy silnik bioniczny. Czarna wersja obudowy ma tylny panel pokryty wegańską skórą. Producent szykuje też opcjonalny zestaw akcesoriów fotograficznych.

Urządzenie ma specjalny układ do komunikacji satelitarnej. Pozwala on na wysyłanie wiadomości i wykonywanie połączeń w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej. System ten wykorzystuje dwa niezależne satelity. Nie wiadomo jednak, czy ta funkcja trafi do wariantu globalnego.

Premiera tuż tuż

Oficjalna globalna prezentacja smartfonu Oppo Find X9 Ultra odbędzie się już jutro, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 czasu lokalnego, czyli o godzinie 13:00 czasu w Polsce. Oppo Find X9 Ultra to pierwszy model z tej serii przeznaczony na rynki globalne. Producent pokaże w tym samym czasie podstawowy model Find X9s.

Źródła zdjęć: Oppo
Źródła tekstu: Oppo