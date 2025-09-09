Sprzęt

x-kom zmiażdżył. Zamiast iPhone'a Motka, bo nie wygrałeś w totka

Premiera nowych iPhone to świetne wydarzenie. Zanim jednak pochłonie nas hype nowych flagowców, to… czy na pewno potrzebujemy smartfonu za około 4000 zł?

Dla wielu osób to zbędny wydatek. Tak się natomiast składa, że urządzenie, które ma świetny, 6,5-calowy ekran P-OLED o odświeżaniu 120 Hz, 8 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej, baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 30 W, oraz przyzwoity procesor może być Wasz za jedyne 649 zł.

Taka właśnie jest Motorola Moto G84. Świetny smartfon z obsługą 5G, NFC, a nawet z obecnym portem Jack 3.5 mm, co obecnie się już prawie nie zdarza. Przy okazji robi przyzwoite fotki jak na zdjęcia oglądane na smartfonie i ma nawet radio FM. Czy bije rekordy wydajności? Oczywiście, że nie. I co z tego, skoro działa jak rakieta, a kosztuje tylko 649 zł? Może i jest to wieczór należący do Apple, ale jeśli chodzi o stosunek ceny do możliwości, to ten smatfon w tej promocji miażdży wszystko to, co firma z logo jabłuszka dziś pokazała. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Motorola, Lech Okoń / Telepolis