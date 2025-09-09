x-kom zmiażdżył. Zamiast iPhone'a Motka, bo nie wygrałeś w totka

Dla wielu osób to zbędny wydatek. Tak się natomiast składa, że urządzenie, które ma świetny, 6,5-calowy ekran P-OLED o odświeżaniu 120 Hz , 8 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej, baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 30 W , oraz przyzwoity procesor może być Wasz za jedyne 649 zł .

Motorola Moto G84

Taka właśnie jest Motorola Moto G84. Świetny smartfon z obsługą 5G, NFC, a nawet z obecnym portem Jack 3.5 mm, co obecnie się już prawie nie zdarza. Przy okazji robi przyzwoite fotki jak na zdjęcia oglądane na smartfonie i ma nawet radio FM. Czy bije rekordy wydajności? Oczywiście, że nie. I co z tego, skoro działa jak rakieta, a kosztuje tylko 649 zł? Może i jest to wieczór należący do Apple, ale jeśli chodzi o stosunek ceny do możliwości, to ten smatfon w tej promocji miażdży wszystko to, co firma z logo jabłuszka dziś pokazała.