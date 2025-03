X-Kom ze świetną promocją. Ten gadżet przyda się każdemu, a dziś kosztuje tylko 3/4 swojej ceny

Sprzęt

Ilość elektroniki wokół nas stale rośnie. Smartfon, komputer, smartwatch, konsole, czasem tablet albo i dwa, czy nawet powerbanki. Wszystko to wymaga zasilania. Jednak zakup osobnej ładowarki do każdego z tych sprzętów oznacza zagracenie się różnorakimi kostkami. Gniazdek w domu też nam szybko zabraknie. W końcu nie każdy jest na tyle szalony, żeby zamontować ich aż 18 na jednej ścianie. Do tej pory nie wiem, po co mi ich aż tyle. Wracajmy jednak do tematu.