Sprzęt

Snapdragon 8 Elite Gen 5 w szczegółach. Szykuje się potwór wydajności

Poznaliśmy specyfikację Snapdragona 8 Elite Gen 5, bo tak ma się nazywać nowy układ Qualcomma. Na papierze szykuje się niezwykle wydajny SoC.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 30 SIE 2025
Informacje na temat nowego układu Qualcomma przekazał znany w branży informator o pseudonimie Digital Chat Station. Na chińskim forum Weibo ujawnił on prawdopodobną specyfikację Snapdragona 8 Elite Gen 5.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Z przekazanych informacji dowiadujemy się, że Snapdragon 8 Elite Gen 5 ma oferować w sumie 8 rdzeni w konfiguracji 2+6. Oznacza to dwie bardzo wydajne jednostki i sześć trochę słabszych. Te pierwsze mają standardowo osiągać taktowanie na poziomie 4,61 GHz, ale np. Samsung jako pierwszy ma szykować smartfony, które dobiją do 4,74 GHz.

Advertisement

Pozostałe sześć rdzeni ma uzyskiwać zegar do 3,63 GHz. Jeśli chodzi o układ graficzny, to Qualcomm zdecydował się na Adreno 840 o taktowaniu do 1,2 GHz.

Już na papierze szykuje się bardzo wydajny układ. Digital Chat Station dodatkowo twierdzi, że Snapdragon 8 Elite Gen 5 osiąga w AnTuTu wydajność na poziomie ponad 4 mln punktów. Dla porównania najwyższy w tym momencie rezultat należy do modelu REDMAGIC 10 Pro z układ Snapdragon 8 Elite i wynosi on nieco ponad 2,6 mln punktów. Oznaczałoby to ponad 50-procentowy wzrost wydajności.

Swoje telefony z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5 szykują wszyscy najwięksi producenci, w tym Samsung, Xiaomi, Honor, OnePlus czy też Realme.

telepolis
Qualcomm Samsung Galaxy S26 galaxy s26 ultra Galaxy S26 Edge Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Zródła zdjęć: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com
Źródła tekstu: wccftech