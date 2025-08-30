Snapdragon 8 Elite Gen 5 w szczegółach. Szykuje się potwór wydajności

Informacje na temat nowego układu Qualcomma przekazał znany w branży informator o pseudonimie Digital Chat Station. Na chińskim forum Weibo ujawnił on prawdopodobną specyfikację Snapdragona 8 Elite Gen 5.

Dalsza część tekstu pod wideo

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Z przekazanych informacji dowiadujemy się, że Snapdragon 8 Elite Gen 5 ma oferować w sumie 8 rdzeni w konfiguracji 2+6. Oznacza to dwie bardzo wydajne jednostki i sześć trochę słabszych. Te pierwsze mają standardowo osiągać taktowanie na poziomie 4,61 GHz, ale np. Samsung jako pierwszy ma szykować smartfony, które dobiją do 4,74 GHz.

Pozostałe sześć rdzeni ma uzyskiwać zegar do 3,63 GHz. Jeśli chodzi o układ graficzny, to Qualcomm zdecydował się na Adreno 840 o taktowaniu do 1,2 GHz.

Już na papierze szykuje się bardzo wydajny układ. Digital Chat Station dodatkowo twierdzi, że Snapdragon 8 Elite Gen 5 osiąga w AnTuTu wydajność na poziomie ponad 4 mln punktów. Dla porównania najwyższy w tym momencie rezultat należy do modelu REDMAGIC 10 Pro z układ Snapdragon 8 Elite i wynosi on nieco ponad 2,6 mln punktów. Oznaczałoby to ponad 50-procentowy wzrost wydajności.