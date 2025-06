Noctua ma nowe wentylatory. Wszyscy na nie czekali

Sprzęty firmy Noctua kojarzone są niemal przez wszystkich entuzjastów PC, głównie przez ich wyjątkową, brązowo-beżową kolorystykę. I chociaż austriackie wentylatory czy chłodzenia procesora nie należą do najtańszych, to są to jedne z najwydajniejszych i najcichszych rozwiązań na rynku. A tak się składa, że długo wyczekiwany model trafia wreszcie do sprzedaży.

Sugerowana cena jest wysoka i wynosi aż 149 złotych

Noctua NF-A12x25 G2 PWM to 120-milimetrowy wentylator o klasycznej grubości 25 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z łożyskiem SSO2, dziewięcioma specjalnie wyprofilowanymi łopatkami oraz opatentowanym materiałem - Sterrox LPC. Jest on trwalszy, mniej się odkształca i zapewnia niższe tolerancje niż standardowe tworzywa sztuczne.

Maksymalna prędkość sięga do 1800 obrotów na minutę przy przepływie powietrza do 107,3 m3/h, ciśnieniu do 3,14 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 22,5 dB(A). Innymi słowy będzie to świetne rozwiązanie zarówno do obudowy, jak i na radiator czy chłodnicę. W sprzedaży pojawił się też wariant LS-PWM, który jest słabszy, ale cichszy - kolejno do 1100 RPM, 66,3 m3/h, 1,08 mmH 2 O oraz 11,8 dB(A).

W opakowaniu prócz wentylatora znajdziemy adapter L.N.A (obniża RPM poprawiając kulturę pracy), przedłużkę oraz rodzielacz PWM, antywibracyjny zestaw montażowy i uszczelkę w przypadku montażu na AiO/LC. Producent udziela 6 lat gwarancji, a sugerowane ceny wyglądają następująco: