Lian Li prezentuje bezprzewodowe wentylatory z ekranem LCD

To wbrew pozorom nie jest przedwczesny żart z okazji prima aprilis. Tajwańczycy postanowili po prostu kolejny raz zaoferować coś, czego nie ma konkurencja.

Chociaż najnowsze procesory i karty graficzne oferują bardzo wysoką wydajność w grach i programach, to niestety często również charakteryzują się dużym poborem mocy i wysokimi temperaturami. Właśnie dlatego tak ważna jest obudowa z dobrą cyrkulacja powietrza oraz porządne wentylatory komputerowe.

Ładne i oryginalne, ale drogie i przeciętne

A tak się składa, że Lian Li przygotowało nową propozycję. Mowa o serii UNI FAN SL Wireless, która jak sama nazwa wskazuje jest bezprzewodowa. Diabeł jednak jak zwykle tkwi w szczegółach.

Opisywane wentylatory nie są całkowicie bezprzewodowe. Nadal występuje tutaj wiązka PWM podłączana do płyty głównej. Zlikwidowano jednak przewód od RGB LED, a komunikacja odbywa się za pomocą sygnału 2,4 GHz. Dodatkowo same wentylatory można łączyć ze sobą szeregowo dzięki magnetycznemu systemowi.

Do wyboru dostajemy trzy jednostki - klasyczną z podświetleniem RGB LED, z odwrócona cyrkulacją powietrza oraz z wbudowanym ekranem LCD. Wszystkie z nich korzystają z łożysk FDB. "Zwykłe" śmigła oferują prędkość do 2000 RPM, przy wydajności do 64 CFM, ciśnieniu do 2,44 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy 28,5 dB(A). Wariant z wyświetlaczem jest nieco słabszy - do 1900 RPM, 58 CFM, 2,4 mmH 2 O i 29,5 dB(A).

Pierwsze niezależne recenzje są mieszane - chwalony jest oryginalny pomysł, wygląd i jakość wykonania, ale sporym minusem jest cena oraz średnia wydajność przy montażu na radiatorze. Lian Li UNI FAN SL Wireless ARGB wyceniono na 28 euro, czyli około 120 złotych za sztukę. Lian Li UNI FAN SL Wireless LCD to już cena 42 euro, czyli aż 180 złotych za sztukę. Trochę korzystniej wychodzi to w trójpaku.

Zobacz: Intel nie chce walczyć z NVIDIĄ. Plan jest inny

Zobacz: Do zgarnięcia monitory dla graczy. Wystarczy udać się na PGA 2024

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lian Li

Źródło tekstu: oprac. własne