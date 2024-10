Do zgarnięcia monitory dla graczy. Wystarczy udać się na PGA 2024

iiyama G-Master została partnerem technologicznym PGA 2024. Z tej okazji na odwiedzających czekają gadżety oraz atrakcyjne konkursy z nagrodami.

Wielkimi krokami zbliża się wydarzenie Poznań Game Arena 2024, czyli jedne z największych w Polsce targów dla fanów książek, komiksów, gier, technologii oraz mangi i anime. W tym roku odbywa się ono w terminie od 25 do 27 października. Nie zabraknie premier nowych tytułów, turniejów e-sportowych czy strefy retro.

Codziennie w konkursach do wybrania będzie 28 monitorów

A tak się składa, że znany japoński producent monitorów dla graczy i do pracy - firma iiyama - ogłosił zostanie technologicznym partnerem PGA 2024. W ramach tej współpracy firma dostarczy setki monitorów, które będą do dyspozycji gości oraz zawodników na wielu różnych stanowiskach.

Na odwiedzających czekać będą hostessy w strojach inspirowanych postacią Harley Quinn, które rozdawać mają pamiątkowe breloczki PGA2024 & G-MASTER. Dodatkowo w pawilonie 5, wspólnie z Komputronik Gaming, iiyama G-Master zorganizuje szereg konkursów z możliwością wygrania monitorów gamingowych.

Poznań Game Arena 2024 jak co roku będzie odbywać się w obiekcie MTP. Wstęp na imprezę jest płaty, w przedsprzedaży ceny wynoszą od 45 do 55 złotych za dzień lub 140 złotych za karnet trzydniowy. W dniu eventu zapłacimy więcej. Jednak dzieci do lat 6 wchodzą za darmo i przygotowano tańsze bilety rodzinne.

