NVIDIA rozdaje Dragon Age: Straż Zasłony. Zasady są proste

Do grania w Dragon Age: The Veilguard nie potrzeba wcale drogiego PC. Wystarczy usługa grania w chmurze GeForce NOW, teraz dostępna w atrakcyjnej promocji.

Wielkimi krokami zbliża się kolejna odsłona kultowej serii RPG od studia BioWare. Mowa oczywiście o grze Dragon Age: Straż Zasłony, która ma debiutować na rynku już 31 października 2024. Trafi ona zarówno na komputery osobiste, jak i konsole Sony PlayStation 5 oraz Microsoft Xbox Series X.

Oprócz promocji NVIDIA dodała 10 nowych gier do biblioteki

Nowy Dragon Age w wersji PC wyceniony został na 269 złotych, ale jest sposób by dostać grę w gratisie. NVIDIA startuje z atrakcyjną promocją, gdzie przy zakupie usługi GeForce NOW Ulitmate na okres 6 miesięcy dostajemy również nowe dzieło BioWare. Akcja ograniczona jest czasowo do 30 października włącznie.

Pakiet Ultimate kosztuje aktualnie 539 złotych i oferuje granie w najnowsze tytuły AAA nawet na smartfonie, telewizorze czy starszym lub tańszym komputerze. Wystarczy połączenie z internetem. Dostajemy dostęp do rozdzielczości 4K, do 240 FPS wraz ze wsparciem materiałów HDR.

Oprócz tego Zieloni poinformowali o rozszerzeniu biblioteki GeForce NOW, która liczy sobie już ponad 2000 gier. W tym tygodniu dostajemy 10 kolejnych:

Neva (od 15 października w Steam)

MechWarrior 5: Clans (od 16 października w Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

A Quiet Place: The Road Ahead (od 17 października w Steam)

Assassin’s Creed Mirage (od 17 października w Steam)

Artisan TD (Steam)

ASKA (Steam)

Dungeon Tycoon (Steam)

South Park: The Fractured But Whole (od 16 października w PC Game Pass)

Spirit City: Lofi Sessions (Steam)

Star Trucker (Xbox oraz PC Game Pass)

Źródło zdjęć: NVIDIA, BioWare

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne