Razer oszalał? Ta myszka kosztuje tyle co karta graficzna

Lubisz wyróżniać się z tłumu? Zależy Ci na wytrzymałym sprzęcie o najlepszej specyfikacji? W takim razie Razer ma coś dla Ciebie, o ile tylko masz gruby portfel.

Razer jest niekwestionowanym liderem na rynku sprzętu dla graczy. Chociaż ich propozycje zdecydowanie nie należą do tanich, to zawsze stawiają na topową specyfikację. Co więcej ich rozwiązania często wykraczają poza standardy rynku, próbując nowych rzeczy (jak np. mata haptyczna Razer Freyja).

Wyprodukowano jedynie 13 337 egzemplarzy

Nowością w portfolio jest Razer Viper Mini Signature Edition, czyli kompaktowy i bardzo lekki gryzoń z ażurowaną i wyjątkowo wytrzymałą obudową wykonaną z białego stopu magnezu.

Razer Viper Mini Signature Edition ma wymiary 119 x 62 x 39 milimetrów i masę 49 gramów. Myszka wyposażona została w sensor optyczny Razer Focus Pro 30K o rozdzielczości do 30 000 DPI, maksymalnej prędkości do 750 IPS i przyśpieszeniu do 70 G. Częstotliwość raportowania to zawrotne 8000 Hz.

Do naszej dyspozycji oddano łącznie pięć przycisków - oprócz LPM, PPM i rolki mowa o dwóch dodatkowych na lewym boku. Obsługują je przełączniki optyczne Razera 3. generacji o żywotności do 90 milionów kliknięć. Ślizgacze wykonano ze szkła Corning Gorilla Glass 3.

Możemy zarówno korzystać z tradycyjnego połączenia z użyciem przewodu USB, jak i dedykowanego dongla Razer HyperSpeed (również w białym kolorze). Deklarowany czas pracy sięga do 60 godzin dla trybu 1000 Hz oraz do 12 godzin dla trybu 8000 Hz. Oczywiście nie zabrakło szybkiego ładowania.

Razer Viper Mini Signature Edition będzie do kupienia wyłącznie na stronie producenta. Nakład został ograniczony do 13 337 egzemplarzy. Pierwszy drop odbędzie się 21 października 2024 o godzinie 17:00. Sugerowana cena to 340 euro, czyli równowartość około 1469 złotych.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: Razer, oprac. własne