ASUS ozdobi Ci dom. Wszystko za sprawą drewna

W obecnych czasach dla wielu osób liczy się nie tylko wydajność, ale również wygląd komputera. Zdaje sobie z tego sprawę ASUS, co udowadnia ich nowa obudowa.

Szwedzka firma Fractal zapoczątkowała w 2022 roku nowy trend w świecie komputerów stacjonarnych. Mowa o konstrukcjach wyposażonych w przedni panel wykonany z prawdziwego drewna. Pomysł ten został ciepło przyjęty przez konsumentów, a w efekcie szybko podchwyciła go konkurencja.

Obudowa z wieloma możliwościami, ale i wysoką ceną

A tak się składa, że jeden z tajwańskich gigantów postanowił odświeżyć swoją ofertę. ASUS planuje wypuszczenie na rynek dobrze znanego nam już modelu ProArt PA602, ale z dopiskiem "Wood". To propozycja skierowana do fanów bardziej stonowanego designu, który sprawdzi się w salonie, biurze lub firmie.

ASUS ProArt PA602 Wood to obudowa typu Full Tower o wymiarach 593 x 560 x 245 milimetrów i masie 15,8 kilograma. W jej wnętrzu zamontujemy płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 450 milimetrów oraz wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 190 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano cztery zatoki 3,5" oraz dwa miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do sześciu wentylatorów - dwa 200-milimetrowe na froncie, trzy 140-/120-milimetrowe na górze i jeden z tyłu. Fabrycznie dostajemy trzy jednostki (2x 200 mm + 1x 140 mm). Fani układów chłodzenia cieczą znajdą miejsce na chłodnice o długości do 420 milimetrów.

Panel I/O znalazł się na górze, przy przedniej krawędzi i jest wyjątkowo rozbudowany. Gości on dwa klasyczne USB 3.2 Gen 1 i dwa USB 2.0 oraz jedno USB 3.2 Gen 2x2 typu C. Dopełnia to kontroler obrotów wentylatorów, złącze słuchawkowe, przyciski Power i Reset oraz fizyczna blokada panelu.

ASUS ProArt PA602 Wood ma trafić do sprzedaży w najbliższych tygodniach, a do wyboru będzie wersja z panelem bocznym z hartowanego szkła lub stalowym. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale ASUS ProArt PA602 bez drewnianych akcentów kosztuje w Polsce 899 złotych, a więc tutaj będzie raczej drożej.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: ASUS, oprac. własne