Wszyscy gracze na to czekali. Dostaniemy więcej pamięci VRAM

Nowe generacje kart graficznych mogą nas pozytywnie zaskoczyć. Wszystko dzięki najnowszemu osiągnięciu prosto z Korei Południowej.

O wydajności karty graficznej decydują w głównej mierze dwa elementy - GPU oraz VRAM. Pierwsze pochodzi od takich firm jak AMD, NVIDIA oraz Intel, a kluczowe parametry to architektura oraz liczba jednostek wykonawczych. Drugie to najczęściej dzieło Microna, SK hynix lub Samsunga, a liczy się pojemność i transfery.

Kości Samsunga pozwolą zaoferować nawet 48 GB VRAM

A tak się składa, że Samsung Electronics pochwaliło się dzisiaj opracowaniem pierwszych w branży pamięci GDDR7 24 Gb (3 GB). Bazują ona na 5. generacji DRAM w litografii 10 nanometrów. Aktualnie trwają wstępne testy z partnerami, a masowa produkcja planowana jest na początku przyszłego roku.

Kolejny raz mamy do czynienia z sygnalizacją PAM3 (-1, 0, +1) dla przesyłu danych, co pozwala osiągnąć prędkość 40 Gbps, a w określonych warunkach nawet 42,5 Gbps. To ogromny skok względem standardu GDDR6X, który w najlepszym przypadku oferuje tylko 24 Gbps.

A co to oznacza dla zwykłych śmiertelników? Nowe kości pozwolą producentom takim jak AMD, NVIDIA czy Intel zaoferować większą pamięć VRAM w swoich kartach graficznych. Bazując na opisywanych kościach powinniśmy zobaczyć maksymalnie konfiguracje takie jak:

128-bitowa szyna danych, 12 GB VRAM, przepustowość do 680 GB/s;

192-bitowa szyna danych, 18 GB VRAM, przepustowość do 1020 GB/s;

256-bitowa szyna danych, 24 GB VRAM, przepustowość do 1360 GB/s;

320-bitowa szyna danych, 30 GB VRAM, przepustowość do 1700 GB/s;

512-bitowa szyna danych, 48 GB VRAM, przepustowość do 2720 GB/s;

Oczywiście należy pamiętać, ze GDDR7 trafi głównie do wyżej pozycjonowanych modeli. Średnia i niska półka nadal będzie korzystać ze starszego i tańszego standardu GDDR6 oraz GDDR6X.

Zobacz: Intel szykuje małego dziwoląga. Będzie tani, ale słaby

Zobacz: Nowy Microsoft Surface nadciąga. Postawiono na procesory Intela

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung, Tom's Hardware, oprac. własne