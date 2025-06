Piekło zamarzło. Spotify wreszcie doczeka się bezstratnego streamingu

Spotify to najpopularniejszy na świecie streamingowy serwis z muzyką, jednocześnie starannie omijany przez audiofilów, niezadowolonych z maksymalnej jakości muzyki na poziomie 320 kbps. Wygląda jednak na to, że po latach oczekiwań i spekulacji długo zapowiadana funkcja bezstratnego dźwięku w końcu się pojawi w Spotify. Najnowsze wersje aplikacji desktopowej ujawniają liczne odniesienia do strumieniowania w jakości Lossless, co jest wyraźnym sygnałem, że bezstratny dźwięk może wkrótce trafić do użytkowników.