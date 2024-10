Intel szykuje małego dziwoląga. Będzie tani, ale słaby

Nie każdy potrzebuje wysokiej wydajności. Dla części osób wystarczające jest niezbędne minimum w przystępnej cenie. A przynajmniej tak twierdzi Intel.

Uwaga entuzjastów nowych technologii skupiona jest obecnie na procesorach Intel Arrow Lake, które mają trafić do sklepów 24 października oraz AMD Ryzen 9000X3D, gdzie pierwszy model zadebiutuje na początku listopada. Wygląda jednak, że to nie koniec nowości planowanych na najbliższe miesiące.

iGPU przegrywa nawet ze starymi układami

W bazie wyników programu Geekbench pojawił się wpis dotyczący nowego CPU, który do tej pory nie występował w żadnych oficjalnych zapowiedziach ani przeciekach. Mowa o budżetowym Intel Core 3 N350.

Intel Core 3 N350 to propozycja 8-rdzeniowa i 8-wątkowa, pracująca z taktowaniem bazowym 1,0 GHz i do 3,9 GHz w trybie Turbo. Patrząc na wydane w przeszłości układy o podobnej nazwie - Intel Core N100 i N305 - należy zakładać, że dostaniemy tutaj wyłącznie małe, energooszczędne rdzenie typu E.

Brak informacji o płycie głównej sugeruje, że będzie to procesor mobilny do tanich laptopów oraz Mini PC. Potwierdzeniem tego może być żałośnie mała pamięć RAM testowanego urządzenia wynosząca tylko 4 GB.

Wynik 6191 punktów w teście OpenCL sugeruje, że jest to iGPU starszego typu, przed generacją Alchemist i Battlemage. Zwłaszcza patrząc na 32 jednostki wykonawcze i taktowanie 1350 MHz. Oczywiście jest też niewielka szansa, że to wczesna próbka inżynieryjna z niedopracowanymi sterownikami.

A jak to wygląda w zestawieniu z innymi układami? Słabo. Intel UHD Graphics oraz Intel Iris Graphic Plus osiąga w tym samym teście około 6300, a NVIDIA GeForce 940M około 6200 punktów. Jeśli jednak najtańsze Mini PC z Intel Core 3 N350 będą wycenione podobnie jak z Core N100 (a więc nawet poniżej 400 złotych) to trudno narzekać. To po prostu tania platforma do internetu oraz filmów i seriali.

