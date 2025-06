Vivo X200 FE. Kompaktowy flagowiec zmierza do Polski

Vivo X200 FE to kolejny smartfon wkraczający na rynek jako „kompaktowy flagowiec” – czyli telefon o bardzo dobrej specyfikacji, ale też poręcznych wymiarach. Producent już potwierdził datę premiery – wydarzenie odbędzie się 23 czerwca. Wiadomo, że smartfon wkroczy w pierwszej kolejności do Indii i Malezji, ale z przecieków wynika, że w najbliższych dniach telefon zawita także do Europy, w tym Polski. Globalna premiera ma się odbyć 30 czerwca. Producent już odkrywa najważniejsze karty, ujawniając ważne cechy urządzenia.