W Biedronce za 199 zł🐞 Taki Samsung kosztuje prawie 3 tysiące
Do stacjonarnej sieci sklepów Biedronka wraca jej największy hit z dziedziny taniej elektroniki. To sprzęt, którego grzech nie mieć w domu, jeśli nie dla siebie, to dla dzieci. Inni producenci życzą sobie za takie urządzenie grube tysiące, w Biedronce kosztuje niespełna 200 zł zamiast 450 zł.
Projektor Forever FP-100 za 199 zł zamiast 449 zł
Projektor Forever FP-100 to bardzo ciekawa propozycja dla osób szukających niedrogiego urządzenia do stworzenia kina domowego w prosty sposób. Za 199 zł w promocji oferuje obraz w rozdzielczości HD 720p.
Inspiracji w zastosowanym obrotowym designie nie trzeba szukać daleko. To Samsung modelami The Freestyle i ogromnymi budżetami reklamowymi sprawił, że ta forma sprzętu stała się wręcz ikoniczna (Samsung po lewej):
Recenzenci doceniają brak problemów z bloomingiem i równomierność podświetlenia, co przekłada się na przyjemny i równy obraz bez niechcianych rozjaśnień czy przebarwień. Jednak należy pamiętać o ograniczeniach jasności — Forever FP-100 najlepiej sprawdzi się w zaciemnionych pomieszczeniach.
Z odległości 2 metrów od ściany uzyskamy już imponujące 70 cali obrazu. Dużą zaletą są też kompaktowe rozmiary i masa zaledwie 455 gramów — sprzęt łatwo schować do szafki, jak i zabrać w podróż.
Promocja obowiązuje do 20 września, ale Biedronka zastrzega, że dostępność sprzętu będzie ograniczona do wybranych sklepów. Niezależnie od tego projektor można jednak dostać też w Biedronka Home z dostawą do domu i w tej samej cenie.