W Biedronce za 199 zł🐞 Taki Samsung kosztuje prawie 3 tysiące

Projektor Forever FP-100 za 199 zł zamiast 449 zł

Projektor Forever FP-100 to bardzo ciekawa propozycja dla osób szukających niedrogiego urządzenia do stworzenia kina domowego w prosty sposób. Za 199 zł w promocji oferuje obraz w rozdzielczości HD 720p.

Inspiracji w zastosowanym obrotowym designie nie trzeba szukać daleko. To Samsung modelami The Freestyle i ogromnymi budżetami reklamowymi sprawił, że ta forma sprzętu stała się wręcz ikoniczna (Samsung po lewej):

Recenzenci doceniają brak problemów z bloomingiem i równomierność podświetlenia, co przekłada się na przyjemny i równy obraz bez niechcianych rozjaśnień czy przebarwień. Jednak należy pamiętać o ograniczeniach jasności — Forever FP-100 najlepiej sprawdzi się w zaciemnionych pomieszczeniach.

Z odległości 2 metrów od ściany uzyskamy już imponujące 70 cali obrazu. Dużą zaletą są też kompaktowe rozmiary i masa zaledwie 455 gramów — sprzęt łatwo schować do szafki, jak i zabrać w podróż.