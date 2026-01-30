Vivo umie w średniaki. Nadciągają dwa nowe fotosmartfony V70

Firma nie podała jeszcze oficjalnej daty premiery, ale na swojej oficjalnej stronie w Indiach uruchomiła stronę promocyjną vivo V70 oraz vivo V70 Elite, na której zdradza najważniejsze informacje o nadchodzących urządzeniach oraz pokazuje design, najprawdopodobniej wariantu V70 Elite.

Solidne średniaki z dobrymi aparatami

Czy te telefony czegoś nie przypominają? Ależ owszem, vivo V70 i vivo V70 Elite wyglądają jak OnePlus 15, Oppo Find X9 czy Realme 16 Pro, z charakterystyczną, kwadratową wyspą aparatów zaokrągloną na bokach. W oczy rzuca się logotyp ZEISS, co od razu ujawnia ważną cechę sekcji foto. Producent pokazał telefon w ciekawym kolorze brzoskwiniowym, choć mają być też wersje czarna, srebrna i złota. Konstrukcję wzmacniać będzie metalowa ramka, a wszystko zapewni odporność IP68 i IP69.

Dzięki promocyjnej stronie nadchodzącej serii wiemy już, że z tyłu znajdą się trzy aparaty współtworzone z ZEISS: główny 50 Mpix, jednostka 50 Mpix z teleobiektywem (Night Telephoto) i zoomem optycznym 3x oraz aparat ultraszerokokątny, który według krążących informacji ma mieć 8 Mpix. Z przodu znajdzie się kolejny aparat 50 Mpix. Seria V70 ma nagrywać wideo 4K przy 60 kl./s oraz 4K HDR. Wszystko ma wspierać obrazowanie ZEISS oraz funkcje AI. Całość powinna zapewnić niezłe jak na średnią klasę możliwości fotograficzne.

Wiadomo już też, że Vivo V70 i vivo V70 Elite otrzymają 6,59-calowy ekran Ultra Clear OLED o rozdzielczości 1.5K z odświeżaniem 120 Hz, obsługą HDR i szczytową jasnością do 5000 nitów. W panelu ma znaleźć się ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych 3D.

Na stronie promocyjnej producent potwierdził też, z jakich układów SoC korzystają nowe modele: vivo V70 Elite ma zostać wyposażony w Snapdragona 8s Gen 3, a vivo V70 w Snapdragona 7 Gen 4. Ich pracę będzie wspierać pamięć w szybkich standardach LPDDR5X i UFS 4.1, a jedną z potwierdzonych konfiguracji V70 Elite ma być 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Telefony mają działać od razu na Androidzie 16 z OriginOS 6, a producent obiecuje cztery aktualizacje systemu oraz sześć lat poprawek bezpieczeństwa. Na liście potwierdzonych elementów specyfikacji są też bateria 6500 mAh z ładowaniem 90 W i obsługą zasilania obejściowego.