Akumulator 13 000 mAh, ekran 4K i aż osiem głośników. Nowy gigant Vivo

Podobnie jak flagowy vivo X300 Ultra, debiutujący dziś vivo Pad6 Pro wcześniej był już wstępnie pokazywany na targach MWC 2025 w Barcelonie. Wtedy jednak jego dokładna specyfikacja pozostawała tajemnicą. Teraz producent w pełni wprowadził go do oferty – na początek w Chinach, ale prezentacja na MWC jest sygnałem, że sprzęt trafi także na nasz kontynent. Zapowiada się fantastycznie.

Duży ekran 4K i potęga mocy

Nowy vivo Pad6 Pro został wyposażony w ekran IPS o przekątnej aż 13,2 cala, rozdzielczości aż 4K i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Ekran zapewnia zagęszczenie pikseli na poziomie 347 PPI, pokrycie szerokiej palety barw P3 i obsługę 1,07 miliarda kolorów. Panel wspiera technologię HDR i korzysta z technologii obustronnego wprowadzania światła, co poprawia jednorodność jasności i zmniejsza zużycie energii.

Producent zadbał również o ochronę wzroku użytkowników. Tablet ma certyfikat TÜV (niska emisja światła niebieskiego), pełne ściemnianie DC, adaptacyjną jasność oraz tryb przypominający papier.

Doznania audiowizualne zapewnia także panoramiczny system audio, na który składa się 8 głośników w układzie symetrycznym, 10-pasmowy korektor oraz efekty przestrzenne Super Audio 7.0. Całość powinna się świetnie sprawdzić do oglądania filmów, jak i w grach.

Sercem tabletu jest najnowszy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez silnik Monster HyperCore. Producent dodał szereg funkcji stworzonych dla graczy, w tym obsługę tzw. super rozdzielczości (4K) w 19 tytułach, technologię zwiększającą płynność klatek oraz zaawansowany dźwięk przestrzenny Game Super-Sensory Sound Field.

Za utrzymanie wydajności odpowiada trójwymiarowy system chłodzenia z komorą parową o łącznej powierzchni odprowadzania ciepła wynoszącej aż 71 446 mm². Energię dostarcza z kolei ogromny akumulator o pojemności 13 000 mAh. Według producenta pozwala on na 78 dni pracy w trybie czuwania, 16,8 godziny odtwarzania wideo offline lub 9,5 godziny spotkań online.

Całość pracuje pod kontrolą systemu OriginOS 6 z silnikiem Blue River Smooth Engine, który zapewnia dodatkowe wsparcie dla zaawansowanej wielozadaniowości. Interfejs pozwala na jednoczesną obsługę do pięciu aplikacji na ekranie oraz płynne przesyłanie plików między urządzeniami dzięki funkcji vivo Share.

Tablet jest kierowany także do profesjonalistów – oprogramowanie wspiera edycję wideo 4K w aplikacji CapCut Pro (z obsługą rysika) oraz pracę z projektami CAD (ZWCAD). Producent zintegrował w systemie narzędzia sztucznej inteligencji, w tym asystentów Xiao V Memory i Global Xiao V Writing Assistant pomagających w zbieraniu danych i generowaniu tekstu.

Ekosystem uzupełniają akcesoria: klawiatura Smart Touch Keyboard 6 Pro (wyposażona w duży gładzik, łączność pogo-pin i 140-stopniową regulację) oraz rysik vivo Pencil3 wykrywający 10 000 poziomów nacisku.

Ceny i dostępność