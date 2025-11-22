Usłyszał trzask. Apple: to nie wada, to cecha

Ten komputer kosztuje od 8000 zł i to bez zasilacza

Dokładnie tak, mowa tutaj o topowym laptopie firmy Apple, którego ceny zaczynają się od 7999 zł dla polskich użytkowników, a kończą na 17148 zł wraz z dokupionym, brakującym zasilaczem. Chociaż nie są to pierwsze konstrukcje Apple'a tego typu, wygląda na to, że firma nie uchroniła się przed budzącymi niepokój problemami.

Wspomniany w nagłówku posiadacz komputera z niezadowoleniem zauważył, że sprzęt zaczął wydawać niepokojące trzaski już po 3 tygodniach użytkowania. Komputer zaczął trzeszczeć przy otwieraniu pokrywy z wyświetlaczem, ale również po położeniu dłoni na budowie, by zacząć pisać na klawiaturze.

Apple nieugięte — my nic nie słyszymy, tak już ma być

Pomimo wykupu specjalnego pakietu AppleCare+, posiadacz komputera bezskutecznie odbijał się od wsparcia technicznego. Najpierw dowiedział się, że w salonie jest zbyt głośno, by pracownicy mogli usłyszeć te trzaski. Później, że boją się, że jak wymienią komputer, to stworzą precedens i będą musieli w nieskończoność wymieniać komputery.

Co przy tym należy oddać zespołowi Apple'a, nawet na nagraniu klienta odsłuchiwanym w ciszy trzeba mocno podgłośnić słuchawki, by wyłapać, o co w ogóle całe to zamieszanie.