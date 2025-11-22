Sprzęt

735 tys. komputerów i tabletów trafi do szkół. Są pierwsze dane

Wyłoniono wykonawców pierwszej tury dostaw laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów, które będą wykorzystywane przez uczniów do celów edukacyjnych. Informacje o kolejnych etapach będą publikowane na bieżąco – do końca listopada.

Lech Okoń (LuiN)
15:42
Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się sukcesem, ale to dopiero pierwszy etap

Postępowanie jest prowadzone w podziale na trzy części, odpowiednio dla laptopów, laptopów przeglądarkowych oraz tabletów, osobno dla każdego z 73 podregionów kraju według stosowanego przez GUS podziału, tzw. NUTS3. 

Wyłanianie dostawców dla poszczególnych podregionów odbywa się w czterech turach – do końca listopada. Do artykułu na stronie Ministerstwa Cyfryzacji załączono tabelę zawierającą dane na temat modeli i liczby urządzeń, jakie trafią do szkół w podregionach, dla których wyłoniono dostawców w I turze, jak również wykonawców oraz wartości zamówienia.

W sumie, do polskich szkół trafi: 

  • 404 250 laptopów za maksymalną kwotę 1,168 mld zł brutto,  
  • 110 250 laptopów przeglądarkowych  (Chromebooki) za maksymalną kwotę 181,5 mln zł brutto,
  • 220 500 tabletów za maksymalną kwotę 384,5 mln zł brutto. 

735 tysięcy sztuk sprzętu komputerowego przeznaczono maksymalnie 1,73 mld zł brutto (suma maksymalnych kwot brutto na realizację postępowań). Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w ramach wskaźnika C15G Nowe komputery przenośne (laptopy i laptopy przeglądarkowe) oraz tablety do dyspozycji uczniów. 

W szczególnych przypadkach dane urządzenie będzie mogło być użyczone uczniowi na zasadach ogólnych panujących w szkole. Inwestycja jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Listę przetargową dominują marki HP, Lenovo, Asus i Dell, gdy chodzi o laptopy, HP, Acer i Lenovo w kategorii Chromebooków oraz Samsung, Apple i Lenovo w dziedzinie tabletów. Aktualną tabelę przydziałów z podziałem na okręgi można znaleźć w tym komunikacie.

