735 tys. komputerów i tabletów trafi do szkół. Są pierwsze dane

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się sukcesem, ale to dopiero pierwszy etap

Postępowanie jest prowadzone w podziale na trzy części, odpowiednio dla laptopów, laptopów przeglądarkowych oraz tabletów, osobno dla każdego z 73 podregionów kraju według stosowanego przez GUS podziału, tzw. NUTS3.

Wyłanianie dostawców dla poszczególnych podregionów odbywa się w czterech turach – do końca listopada. Do artykułu na stronie Ministerstwa Cyfryzacji załączono tabelę zawierającą dane na temat modeli i liczby urządzeń, jakie trafią do szkół w podregionach, dla których wyłoniono dostawców w I turze, jak również wykonawców oraz wartości zamówienia.

W sumie, do polskich szkół trafi:

404 250 laptopów za maksymalną kwotę 1,168 mld zł brutto,

za maksymalną kwotę 1,168 mld zł brutto, 110 250 laptopów przeglądarkowych (Chromebooki) za maksymalną kwotę 181,5 mln zł brutto,

(Chromebooki) za maksymalną kwotę 181,5 mln zł brutto, 220 500 tabletów za maksymalną kwotę 384,5 mln zł brutto.

735 tysięcy sztuk sprzętu komputerowego przeznaczono maksymalnie 1,73 mld zł brutto (suma maksymalnych kwot brutto na realizację postępowań). Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w ramach wskaźnika C15G Nowe komputery przenośne (laptopy i laptopy przeglądarkowe) oraz tablety do dyspozycji uczniów.

W szczególnych przypadkach dane urządzenie będzie mogło być użyczone uczniowi na zasadach ogólnych panujących w szkole. Inwestycja jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.